Jack Danielsi omanik loobub mitmekesisuse ja kaasatuse eesmärkidest

Jack Daniel'si viski omanik Brown-Forman, mis on suurim veini- ja kangete alkohoolsete jookide tootja Ameerika Ühendriikides, teatas töötajatele, et lõpetab juhtkonna palga sidumise mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse (DEI) edusammudega.

Samuti lõpetab ettevõte osalemise igal aastal toimuvas LGBTQ-sõbraliku töökeskkonnaga ettevõtete edetabelis ja loobub plaanidest teha koostööd rohkemate vähemusrahvustest tarnijatega.

"Maailm on muutunud, meie äri on muutunud ja õiguslik ning väline maastik on, eriti Ameerika Ühendriikides, oluliselt muutunud," kirjutas Brown-Forman. "Nende uute dünaamikate tõttu peame kohandama oma tööd, et see jätkaks äriliste tulemuste toetamist, tunnistades samas praegust olukorda, milles me asume."

See muutus toimub olukorras, kus ettevõtted on kasvava surve all loobuda uusvasakpoolsetest poliitikatest, mida aktivistid, nagu DEI-vastane aktivist Robby Starbuck, nimetavad "woke" poliitikateks.

Harley-Davidson loobus oma mitmekesisuse eesmärkidest selle nädala alguses pärast Starbucki survet. Põllumajandushiid John Deere ja tema konkurent Tractor Supply Company on samuti teinud sarnaseid muudatusi.

Robby Starbuck kirjutas sotsiaalmeedias, et mitme miljardi dollari suurused organisatsioonid muudavad nüüd oma poliitikaid ilma avalikustamiseta, lihtsalt kartusest saada järgmiseks ettevõtteks, mille nad paljastavad. "Me võidame ja ükshaaval toome mõistlikkuse tagasi Ameerika ettevõtlusse," lisas ta.

Brown-Forman, mis asutati rohkem kui 150 aastat tagasi ja mis toodab ka Herradura tequilat ja Chambord likööri, sidus varem 10 protsenti lühiajalistest hüvitistest mitmekesisuse eesmärkide saavutamisega.

Kentuckys asuval ettevõttel oli ka täiuslik 100-punktiline skoor Human Rights Campaign grupi koostatud ettevõtte võrdsuse indeksis, mis hindab ettevõtteid LGBTQ+ töötajatele pakutavate hüvede alusel.

Harley-Davidson loobus samuti sellest indeksist, mis on saanud Starbucki kampaania sihtmärgiks.

Mootorrattatootja teatas sel nädalal, et sellel ei ole enam mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse funktsiooni. Samuti lisas ettevõte, et kõik sponsorlustehingud on ülevaatamisel, kuna keskendutakse oma lojaalse sõitjate kogukonna säilitamisele.