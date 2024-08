Saksa politsei palub kaitseväelt abi kahtlaste droonide tuvastamisel

Põhja-Saksamaal, Schleswig-Holsteini liidumaal algatati juurdlus Brunsbütteli tööstuspargi kohal lennanud kahtlaste droonide asjus. Kahtlustatakse, et droonide abil püüti tööstuspargis toimuvat luurata või koguni selle tööd saboteerida.

Tööstuspargis asub ka ujuv vedelgaasiterminal, millega korvatakse Venemaalt tulemata jäävaid gaasitarneid.

Ujuv vedelgaasiterminal rajati, kui Euroopa Liit kehtestas Ukrainas täiemõõdulist invasioonisõda alustanud Venemaale sanktsioonid ning oli vaja Venemaalt saadud gaasi kiiresti muu päritoluga energiakandjatega asendada.

Ujuvterminal õigustas ennast ning nüüd kaalutakse juba selle asendamist püsiterminaliga.

Vedelgaasiterminal pole aga ainuke asi, mis Brunsbüttelis kurjale silmale huvi võiks pakkuda. Tööstuspargis asub ka mitu keemiafirmat ning üks suletud tuumajaam, mida on selle sulgemisest 2011. aastal peale demonteeritud.

Samuti saab just Brunsbütteli tööstuspargist alguse Kieli kanal, mis ühendab Põhjamerd Läänemerega. Kanalit läbib aastas umbkaudu 30 000 laeva. Kanali abil väheneb laevade teekond paarisaja kilomeetri võrra.

Kahtlaste droonide lennust tööstuspargi kohal on teatatud Saksamaa kahele kõige loetumale väljaandele, Bildile ja Spiegelile. Mõlema andmeil on droone piirkonna kohal lennutatud vähemalt 8. augustist peale. Mõlemad tsiteerivad Saksamaa politseieksperte, kelle kinnitusel on tegu väga võimekate ja suurt kiirust arendavate droonidega.

Sellest tulenevalt kahtlustavad politseieksperdid, et tegu võib olla Vene sõjaväe luuredroonidega.

Üht võõrdrooni jälitada püüdnud Saksa politseidroon ei suutnud arendada piisavat kiirust, mis tähendab, et võõras lennumasin suutis lennata vähemalt sajakilomeetrise tunnikiirusega.

Politsei on abi saamiseks pöördunud Saksa kaitseväe, Bundeswehri poole. Bundeswehr on varustanud politseid radariandmete ja muu infoga, millest võiks juurdluses abi olla.

Saksamaa on võimaliku Venemaa spionaaži- või isegi sabotaažiohu pärast häiret andnud juba mitu kuud. Peamiseks põhjuseks on kahtlane tegevus Bundeswehri ja NATO rajatiste juures kogu riigis. Ka selle tegevuse asjus algatati juurdlus, mis paraku kuhugi välja ei viinud.