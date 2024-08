Hara sadama näitusehoone varises merre

Hara sadama teatel tekkisid reede õhtul muulil asuvasse näitusehoonesse praod, mis viitasid võimalikule varinguohule. Näituse hoone suleti külastajatele ning hoones olnud näitus õnnestus evakueerida.

Praegu on päästeamet muuli osaliselt külastajatele sulgenud.

"Nädala alguses kaasame ekspertiisi ja toimetame vastavalt ekspertiisi tulemusele. Juminda miinilahingu näituse avame uutes ruumides esimesel võimalusel," teatas Hara sadam.

Sadamaala pole suletud ning seal on endiselt avatud restoran ja majutus.

"Näitusega on olnud seotud paljud Hara lahe ääres elavad inimesed, kes on selle saamise loosse oluliselt panustanud. Ajalooliselt on juba nii, et rannarahva elust osa jääb merre," ütles Tarvi Velström.