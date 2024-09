Riigikogu liige Varro Vooglaid (EKRE) kirjutas sotsiaalmeedias, et politsei konfiskeeris Lihula monumendi koopia, mis plaaniti pühapäeval Lihulas eramaal avada.

Vooglaiu sõnul pidas politsei laupäeval monumenti Tallinnast Lihulasse transportinud kaubiku maanteel kinni ning monument võeti päästeameti abil ära.

Vooglaid jagas sotsiaalmeedias ka politsei koostatud protokolli sisu ja märkis, et politsei tugines karistusseadustiku paragrahv 151-le, mis on seotud sotsiaalse vaenu õhutamisega.

Politsei ütles ERR-ile, et neile laekus info, et Lihulasse kavandatakse püstitada monument, millel võib peal olla keelatud sümboolikat.

"Sümboolika tähendust tuleb täpsemalt hinnata, et veenduda selle lubatavuses või seadusevastasuses, mistõttu ei saa seda enne paigaldada. Politsei peatas kivi transportinud autojuhi laupäeval Harjumaal ja see võeti seni hoiule," ütles Lääne prefektuuri operatiivjuht Üllar Kütt.

"Meile teadaolevalt sooviti monument püstitada kohta, kus see on avalikult nähtav, kuid keelatud sümbolit ei tohi avalikult eksponeerida. Ühtlasi asub see maa teekaitsevööndis ja seal tööde tegemiseks ja millegi rajamiseks on vajalik teeomaniku luba, mida praegusel juhul ei olnud," sõnas Kütt.

"Kivi, mille politsei eile hoiule võttis, on väga sarnane 2004. aastal Lihulast teisaldatud monumendiga ja sümboleid võib seostada Natsi-Saksamaa armeega. Toona tekitas kivi ühiskonnas konflikte ja lahkhelisid ning on põhjust arvata, et ka nüüd võib see kaasa tuua lõhestumist ja avaliku korra rikkumisi," märkis politsei.

Lihula monumendi koopia Autor/allikas: Facebook.

Vooglaiu sõnul kogunetakse Lihulasse sellest hoolimata, et monument jõustruktuuride poolt ära võeti.

Ka rahvusvahelist tähelepanu pälvinud monument avati Lihula kalmistul 20. augustil 2004. Sellel oli kiri: "Eesti meestele, kes sõdisid 1940–45 bolševismi vastu ja Eesti iseseisvuse taastamise nimel." Sama aasta 2. septembri õhtupimeduses sammas teisaldati. Selle käigus puhkes konflikt politsei ja kohalike vahel.

Samba originaal asub praegu Lagedil vabadusvõitluse muuseumis.