Uuring: külm tapab Euroopas kaheksa korda rohkem inimesi kui kuumus

Ajakirjas The Lancet Global Health avaldatud uuringust 854 linnapiirkonna kohta Euroopas aastatel 2000–2019 selgus, et külmast tingitud surmajuhtumeid oli aastas hinnanguliselt 363 809, võrreldes kuumusega seotud surmajuhtumite arvuga, mis oli keskmiselt 43 729 aastas.

Värske uuring osutab ka, et kuigi külm põhjustab praegu palju rohkem surmajuhtumeid, toob globaalne soojenemine tõenäoliselt kaasa kuumasurmade kasvu. Teadlased prognoosivad, et külmast põhjustatud surmajuhtumid vähenevad 2100. aastaks veidi, ulatudes 333 704 surmani — langus umbes 30 000 võrra. Samal ajal ennustatakse, et kuumasurmad tõusevad 128 809 surmani, kasvades üle 85 000 võrra.

Eelmisel aastal avaldatud Ühendkuningriigi riikliku statistikaameti analüüsist selgus, et Inglismaal ja Walesis on alates 1988. aastast registreeritud üle 200 000 külmast põhjustatud surmajuhtumi, võrreldes umbes 50 000 kuumusega seotud surmaga samal perioodil.

Maailmaorganisatsioone, sealhulgas ÜRO-d ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), on kritiseeritud selle eest, et nad keskenduvad liialt kuumasurmadele, hoolimata sellest, et külm on palju surmavam. Augustis avaldas WHO artikli, milles väitis, et igal aastal sureb Euroopas äärmusliku kuumuse tõttu 175 000 inimest. Hiljem eemaldati artiklist sõna "äärmuslik".

"Kuumasurmade ekslik omistamine globaalsele soojenemisele võib tuua kaasa nende tõusu. Hiljutine kuumussurmade vähenemine on toimunud suuresti tänu paremale ligipääsule elektrile ja seega ka konditsioneeridele," kirjutas Taani Keskkonnahindamise Instituudi endine direktor Bjorn Lomborg Wall Street Journalis.

Lomborg rõhutas, et inimestel on vaja odavat ja usaldusväärset energiat, et oma kodusid korralikult kütta. "Parim poliitika vältimaks äärmuslikust kuumusest või külmast tulenevaid surmajuhtumeid, on tagada, et rohkem inimesi saaks endale lubada tehnoloogiat, mis kontrollib nende kodude temperatuuri," kirjutas ta. "See eeldab majanduskasvu ja odavat, usaldusväärset energiat."

Lomborg kritiseeris ka ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese hiljutist avaldust, milles viimane väitis, et äärmuslik kuumus hävitab üha enam majandusi, suurendab ebavõrdsust ja tapab inimesi.

Teadlased on toonud esile, et kuumussurmade tõus kaalub üles suhteliselt väikese külmasurmade vähenemise, mis on tingitud globaalse temperatuuri tõusust.

"Kuigi on tõsi, et praegu põhjustab külm rohkem surmajuhtumeid kui kuumus, ei võta see tõlgendus arvesse uuringuid, mis näitavad, et globaalse temperatuuri jätkuva tõusuga kaaluvad kuumussurmad üles kõik võimalikud külmasurmade vähenemised," nentis Londoni Imperial College'i globaalse tervise innovatsiooni instituudi esindaja Dr Emma Lawrance.

Vastuseks Lomborgi väidetele kinnitas WHO, et kuumuse mõju rahvatervisele on põhjalikult uuritud ja tõendatud. "On vaieldamatu, et WHO Euroopa piirkonnas tõusevad temperatuurid, avaldades olulist mõju inimeste ja kogukondade tervisele ja heaolule ning süvendades mitmesuguseid terviseprobleeme, millel on rasked tagajärjed haigestumuse ja suremuse osas," teatas WHO pressiesindaja.

"Arvukad teaduslikud hinnangud, sealhulgas WHO enda hinnangud, kinnitavad seda järeldust ja kutsuvad üles võtma kasutusele tõhusamaid meetmeid elude kaitsmiseks," lausus ta. "Üleskutse käsitleda kuumuse mõju ei välista äärmusliku külma ega teiste kliimamuutustega seotud tervisemõjude käsitlemist. Tegelikult on vajalik terviklik lähenemine, kui tahame kaitsta praeguste ja tulevaste põlvkondade tervist ja heaolu ning meie planeeti tervikuna."