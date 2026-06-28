Kesk-Euroopas mõõdeti uued kuumarekordid

Pühapäeval mõõdeti uued kuumarekordid Saksamaal ja Tšehhis, kus õhutemperatuur tõusis üle 41 kraadi, ning Poolas, kus temperatuur ulatus üle 40 kraadi.

Saksamaal püstitati pühapäeval uus kuumarekord 41,7 kraadi Celsiuse järgi, selgub Saksa ilmateenistuse (DWD) esialgsetest andmetest.

Ida-Brandenburgis Poola piiri ääres asuvas Coscheni ilmajaamas registreeriti kohaliku aja järgi kella 16 (Eesti aja järgi kella 17.00) paiku 41,7 kraadi, teatas DWD uudisteagentuurile AFP. Sellega purustati vaid päev varem Drewitzis püstitatud senine kuumarekord 41,5 kraadi.

Tšehhis püstitati pühapäeval teine kuumarekord kahe päeva jooksul, kui Praha lähistel põhjas asuvas Doksanys registreeriti õhutemperatuur 41,1 kraadi Celsiuse järgi, teatas riigi meteoroloogiainstituut CHMI.

"See on esimene kord, kui oleme oma ametlikus ilmajaamade võrgustikus registreerinud 41-kraadise temperatuuri. Temperatuurid tõusevad endiselt, seega see ei ole lõplik maksimum," lisas CHMI sotsiaalmeedias.

Laupäeval teatas Tšehhi ilmateenistus uuest rekordist, kui samuti Doksanys mõõdeti 40,9 kraadi, mis ületas 14 aasta vanuse varasema tipptulemuse.

Sarnaselt suurele osale Euroopast on ka Tšehhi viimased kaks nädalat võidelnud ennenägematu kuumalainega.

CHMI teatel pidi kuumus saavutama haripunkti pühapäeval ning õhtuks ennustati Lääne-Tšehhile tugevaid äikesetorme.

Pühapäeval registreerisid kaks ilmajaama 40-kraadise temperatuuri juba tund aega pärast keskpäeva, mis on kaks tundi varem kui laupäeval.

Pühapäeva hommikul andis CHMI kuumuse põhjustatud kõrge maapinnalähedase osoonitaseme tõttu välja suduhoiatuse Prahale ja pealinna ümbrusele.

Ka Poolas mõõdeti uus kuumarekord: riigi lääneosas asuvas Slubice linnas mõõdeti õhutemperatuuriks 40,5 kraadi.