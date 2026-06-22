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Euroopat tabanud kuumalaine ajal kerkib õhutemperatuur kohati 44 kraadini

Välismaa
Pariisi kanal kuumalaine ajal
Pariisi kanal kuumalaine ajal Autor/allikas: SCANPIX/EPA/YOAN VALAT
Välismaa

Lääne-Euroopat tabanud ränk kuumalaine purustab prognooside kohaselt soojarekordeid. Prantsusmaal on pool riigist punase häiretaseme all, Belgias on rongiliiklus häiritud ning Hispaanias ja Saksamaal on spordiüritusi tühistatud või edasi lükatud, kirjutab The Guardian.

Prantsusmaa ametivõimud kehtestasid esmaspäeval 96 maismaa departemangust 49-s esimese taseme eluohtliku hoiatuse. Ligi 35 miljonit inimest kutsuti üles olema äärmiselt valvsad, jooma sageli vett, vältima rasket füüsilist pingutust ja hoiduma otsesest päikesevalgusest.

Veel 40 departemangus kehtestati teise taseme ehk oranž hoiatus. "Kogu riigis püsivad pikka aega väga kõrged temperatuurid," teatas riiklik ilmateenistus Météo-France. "Nii päeval kui ka öösel on õhutemperatuur erakordselt kõrge."

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt ületab temperatuur Prantsusmaa lääne- ja keskosas alates esmaspäeva pärastlõunast tõenäoliselt 40 kraadi piiri. Bordeaux's oodatakse 43, Limoges'is 41, Toulouse'is ja Toursis 40 ning Pariisis 39 kraadi sooja. Kuumus jätkab kasvamist nädala lõpuni.

Vähemalt reedeni püsivad ka öised miinimumtemperatuurid hooaja keskmisest tunduvalt kõrgemad. Juba pühapäeva öösel püstitati mitmes linnas läbi aegade kõrgeimad öised soojarekordid.

Prantsusmaa riiklik kuumaindeks, mis arvutatakse 30 ilmajaamas mõõdetud päevaste ja öiste maksimumtemperatuuride keskmisena, saavutab prognooside kohaselt esmaspäeval või teisipäeval oma ajaloolise tipu.

"Paljudel on raske, sest organism kurnatakse püsiva kuumuse tõttu üle," ütles Prantsusmaa terviseminister Stéphanie Rist esmaspäeval Pariisi haiglat külastades. Minister kutsus inimesi üles hoidma silma peal oma eakatel ja haavatavatel naabritel.

Prantsusmaa Gironde'i piirkonna ametnike sõnul oli pühapäeval hukkunud kolme 80 kuni 95-aastase inimese surma üheks põhjuseks äärmuslik kuumus. Päästeteenistuse teatel uppus ujumisõnnetustes kümme inimest, sealhulgas 13-aastane poiss.

Prantsusmaal toimus pühapäeval iga-aastane tänavamuusikafestival Fête de la Musique, ehkki mõned kohalikud omavalitsused jätsid selle täielikult ära ja teised korraldasid vaid õhtuseid üritusi. Paljudes piirkondades piirati alkoholi müüki.

Esmaspäeval suleti üle riigi rohkem kui 800 kooli ja 1800 koolis muudeti tunniplaani, et õpilased saaksid varem koju minna. Pariisi ümbruses tühistati kümnendik regionaalrongide väljumistest, kuna kardeti kahjustusi veeremile ja rööbastele.

Hispaanias kuulutati pühapäevast kolmapäevani välja aasta esimene ametlik kuumalaine ning prognooside kohaselt tõuseb temperatuur kohati 44 kraadini. Madridis jäeti ära rahvuskoondise ja Saudi Araabia vahelise jalgpalli MM-kohtumise avalik ühisvaatamine.

Saksamaal katkestasid korraldajad Berliini lahtise tenniseturniiri finaali ja evakueerisid tugevate äikesetormide tõttu kogu võistluspaiga. Nädalavahetusel ületas temperatuur Saksamaa pealinnas 30 kraadi piiri.

Belgias tõusis temperatuur juba pühapäeval üle 30 kraadi ja ulatub prognooside kohaselt läbi aegade kõrgeimale tasemele, ütles IRM-i ilmainstituudi prognooside osakonna juht David Dehenauw. Rikete ohu vähendamiseks tühistati osa tipptunni rongisõite.

Ühendkuningriigi riiklik ilmateenistus Met Office on andnud suurele osale Inglismaa lõunaosast ja Walesi aladest esmaspäevast neljapäevani äärmusliku kuumuse hoiatuse, prognoosides kuni 38-kraadist temperatuuri. Praegune juunikuu soojarekord pärineb 1976. aastast, mil mõõdeti 35,6 kraadi.

Teadlaste sõnul muutuvad kliima soojenedes äärmuslikud kuumalained Euroopas sagedasemaks, intensiivsemaks ja kestvamaks.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Guardian

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