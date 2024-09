USA Patriot läheb paremini müügiks kui Euroopa õhutõrjesüsteemid

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et USA relvatöösturid suudavad edestada Euroopa konkurente ning Patriot õhutõrjesüsteemid lähevad maailmaturul hästi kaubaks. Euroopa tootjad on aga müügiga hädas, kuna piirkonnas toodetud õhutõrjesüsteemid pole ennast lahingutes tõestanud.

Prantsuse ja Itaalia õhutõrjesüsteem SAMP/T on võimeline kinni püüdma ballistilisi rakette, süsteemi arendasid üheskoos välja relvafirmad MBDA ja Thales. Süsteemi kaitseulatus on (vähemalt paberi peal) võrreldav USA päritolu Patrioti õhutõrjesüsteemiga.

Müügis aga jäävad eurooplased ameeriklastele alla, kuna just sõda aitab relvaäris toodangut kõige paremini müüa. Patriot teeb praegu ilma Ukrainas, ameeriklased on seda edukalt kasutanud ka Lähis-Ida piirkonnas, vahendas Politico.

"Inimesed usaldavad seda, mida nad näevad," ütles Oslo ülikooli ekspert Fabian Hoffmann.

SAMP/T sai esimesed tuleristsed Ukrainas, Prantsusmaa kasutas süsteemi rakette ka Punasel merel huthi mässuliste poolt väljatulistatud rakettide allatulistamiseks.

USA on Ukrainale lubanud kaks Patrioti süsteemi, Saksamaa aga kolm sellist süsteemi. Samal ajal saatsid Itaalia ja Prantsusmaa eelmisel aastal Ukrainale ühe SAMP/T süsteemi.

Vähene kasutus mõjutab ka müüki. Patrioti kasutab juba 19 Euroopa riiki, viimastel aastatel on sõlmitud miljardite dollarite väärtuses uusi tehinguid. Pärast 2013. aastat pole aga müüdud ühtegi SAMP/T süsteemi.

Ukraina sõda teeb nüüd praegu Patrioti süsteemidele tasuta reklaami. Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas Raytheoni ja Lockheed Martini toodetud süsteemi kõige võimsamaks. See tekitab nüüd Roomale ja Pariisile probleeme, kuna SAMP/T Mamba on samuti mõeldud ballistiliste rakettide hävitamiseks.

Raytheon tunnistas samuti, et sõda suurendas nõudlust Patriot süsteemide järele. Firma aga ei suuda kasvanud nõudlust rahuldada.

"Meil kulub Patrioti radari ehitamiseks 12 kuud, kuid kõigi osade hankimiseks kulub meil 24 kuud," ütles Raytheoni tippjuht Thomas Laliberty.

Raytheoni õhutõrjesüsteemid kasutavad Lockheed Martini valmistatud PAC-3 MSE rakette . Üks selline rakett maksab 3,7 miljonit dollarit. Aastas toodetakse umbes 550 PAC-3 raketti, tootmises on veel ka eelmise põlvkonna PAC-2 raketid. Neil on pikem ulatus, kuid need raketid pole nii täpsed.

SAMP/T kasutab rakette Aster 30, süsteem kokku maksab umbes 500 miljonit dollarit, Patrioti hind on veelgi krõbedam. Mitmed eksperdid leiavad veel, et SAMP/T pakub rohkem funktsionaalsust kui Patriot.

Samas on Patriotil olemas juba ülemaailmne tootjate ja kasutajate võrgustik. Püüdurrakette PAC-2 toodavad litsentsilepingute alusel ka Saksamaa ja Jaapan.