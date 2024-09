Merivälja muuli arendus seisab endiselt, Tallinn otsib rannaalale lahendust

Tallinn on ette valmistamas Merivälja rannaala visioonivõistlust, mis tähendab, et alal asuvate üksikute planeeringutega, sealhulgas Merivälja muuli krundi planeeringuga, minnakse edasi peale võistluse läbiviimist.

Tallinn ja Fausto Capital pole aastaid suutnud jõuda ühisele arusaamale, mis võiks kerkida niinimetatud Merivälja muuli krundile, mille ametlikuks nimetuseks on Ranna tee 1 kinnistu. Praegu on detailplaneering linnaplaneerimise ametis menetlemisel ning ühtki vaidlust linnaga pole, ütles ERR-ile Fausto Capitali nõukogu liige Kenneth Karpov.

Kas linn on esitatud planeeringuga rahul või mitte, pole infot, sest tagasisidet pole tulnud, lisas ta.

Linnaplaneerimisametist öeldi aga ERR-ile, et selle krundiga pole arenguid toimunud ning linn on praegu hoopis ette valmistamas Merivälja rannaala visioonivõistlust.

"Väljakuulutamise aeg ei ole veel selge, sest võistluse eel tuleb kohaliku kogukonna ja kinnistute omanikega läbi arutada, millise lähteülesandega me võistluse välja kuulutame ehk mis tulevikus üldse seal alal olla võiks – promenaad, rannaala, ärifunktsioonid või midagi muud," lausus linnaplaneerimise ameti üldosakonna juhataja Katrin Romanenkov.

Romanenkovi sõnul saab alles pärast võistluse läbiviimist üksikute planeeringute menetlusega edasi minna, sest siis on juba konkreetsem visioon, mida sellel alal tulevikus tervikuna näha soovitakse.

Arendaja Fausto Capital soovis krundile ehitada kolmekorruselise jahisadama koos restorani ja hotelliruumidega. Sellele planeeringule olid vastu nii Pirita linnaosavalitsus kui ka kohalikud elanikud. Muinsuskaitseamet soovis, et alal säiliks ja võetaks linna poolt kaitse alla kunagine ootepaviljon ja muul.

Tallinn lõpetas 2021. aasta sügisel Ranna tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, kuid 2022. aasta detsembris tunnistas kohtu suuniste järgi selle korralduse kehtetuks. Kohtu suuniste järgi pidid linn ja Fausto Capital otsima kompromissi. Fausto Capital ja Tallinna linnaplaneerimise amet jõudsid kokkuleppele, et Tallinn tühistab korralduse ning sel juhul loobub arendaja kaebusest.

Ranna tee 1 ja lähiala detailplaneeringu koostamine algatati üle kaheksa aasta tagasi.

Lagunenud treppi parandatakse

Hiljuti ilmusid krundil asuva trepi ette ajutised piirded, kus oli silt "Eramaa". Karpov ütles, et need pandi sinna linna ettekirjutuse järel.

Nimelt tegi mupo krundile kontrollkäigu, kus selgus, et avalikuks kasutuses olev trepp on lagunenud. Linn tegi ettekirjutuse, et Fausto Capital trepi korda teeks.

Karpovi sõnul tegeldakse parandamise ettevalmistamisega.

"Haldusmeeskond piiras ohtliku trepi piirdega ning hetkel on koostamisel trepi rekonstrueerimise plaan ja seejärel teostatakse hange. Trepi kaitsepiire eemaldatakse kohe, kui trepp saab taastatud. Kui keegi soovib, siis mööda kallasrada on ligipääs muulile olemas," lausus ta.