Putini liitlane andis teadlastele käsu avastada igavese elu saladused

Venemaa terviseministeerium on andnud teadusasutustele korralduse anda nii kiiresti kui võimalik aru jõupingutustest kognitiivsete ja sensoorsete häirete, rakkude vananemise ja osteoporoosi vastu võitlemisel ning immuunsüsteemi tugevdamisel, kirjutab The Times.

Venemaa terviseministeerium on väljendanud ka huvi 3D-bioprintimise vastu, mis on uus tehnoloogia, mille abil loodavad teadlased tulevikus võimaldada arstidel "printida" elundeid ja kudesid vastavalt vajadusele.

Vananemisvastase teadusuuringu kiireloomulisus on seotud Mihhail Kovaltšuki, ühe Putini lähedase sõbra, väidetava kaasatusega. 77-aastane Kovaltšuk on Venemaa Kurtšatovi tuumauuringute instituudi juhataja ja Venemaa Teaduste Akadeemia juhtiv liige. Ta juhib ka riiklikult toetatud geneetika uurimisprogrammi, milles osaleb Putini vanim tütar, endokrinoloog Maria Vorontsova.

"Kovaltšuk on kinnisideeks võtnud igavese elu ja ta jooksis selle ideega presidendi juurde," ütles üks Kremli allikas.

Üks riikliku meditsiiniuuringute keskuse töötaja vihjas samuti, et Kovaltšuk või Putin on seotud eluea pikendamise uuringute edendamisega. "Suur ülemus andis ülesande ja ametnikud asusid seda igal võimalikul viisil ellu viima," ütles anonüümseks jäänud teadlane.

Lisaks vananemise vastu ravi leidmise kinnisideele on Kovaltšuk väitnud, et Lääneriigid arendavad bioloogilisi relvi, mis mõjutavad ainult etnilisi venelasi. Ta on süüdistanud ka Ameerika Ühendriike tehisliku "teenijate alamliigi" loomises, kellel on piiratud eneseteadvus.

Putin jagab väidetavalt paljusid Kovaltšuki vandenõuteooriaid. Kovaltšuki noorem vend Juri Kovaltšuk on meedia- ja finantsmagnaat, keda tuntakse Putini isikliku pankurina ja kellel arvatakse olevat olnud mõju Putini otsusele alustada sissetungi Ukrainasse.

Käsk arendada vananemisvastaseid ravimeid ajal, mil sadu tuhandeid noori ja keskealisi venelasi sureb või saab tõsiselt vigastada Ukrainas, on ühe teaduskeskuse töötaja sõnul küüniline. "Nagu meil poleks kedagi teist jalule aidata peale nende tobude," ütles teadlane, viidates Putinile ja tema vananevale siseringile. "Peame kõik muu kõrvale jätma, isegi praegusel sõjaajal."

Aastaid on liikunud kuulujutud, et Putin põeb Parkinsoni tõbe või isegi vähki, kuid puuduvad tõendid, et ta oleks tõsiselt haige.

Venemaa riiklikult toetatud teadlased ei ole ainsad, kes otsivad viise inimelu pikendamiseks. Vene multimiljonär Dmitri Itskov on rahastanud teadusprojekti, mille eesmärk on 2035. aastaks viia indiviidi teadvus üle tehislikku kandjasse, pikendades seega inimelu lõputult.

Naaberriigis Kasahstanis kutsus endine Nõukogude-aegne liidrer Nursultan Nazarbajev teadlasi juba 2010. aastal üles avastama surematuse saladusi. Nazarbajev, kes on nüüd 84-aastane, ootab aga endiselt oma nooruse eliksiiri.