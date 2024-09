Ukraina välisminister Kuleba esitas lahkumisavalduse

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba esitas lahkumisavalduse, teatas Ukraina parlamendi spiiker Ruslan Stefantšuk 4. septembril. Teade tuli ajal, mil Ukraina sõjaaegses valitsuses on käimas seni suurim ümberkorraldus, mille käigus muutuvad mitmete kõrgete riigiametnike positsioonid.

Stefantšuk ütles, et Kuleba võimalikku tagasiastumist arutatakse ühel järgmistest täiskogu istungitest, kuid ta ei täpsustanud kuupäeva.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et mitmete ministrite tagasiastumised on osa jõupingutustest, et anda uut jõudu Ukraina institutsioonidele.

"Sügis saab olema Ukrainale äärmiselt oluline. Meie riiklikud institutsioonid peavad olema korraldatud nii, et Ukraina saavutaks kõik vajalikud tulemused — meie kõigi jaoks," ütles Zelenski teisipäevaõhtuses pöördumises. "Selleks peame tugevdama mõningaid valitsuse valdkondi ja selleks on tehtud personalialaseid otsuseid."

Mitmed ametnikud, kes lahkusid ametist, ütlesid ajalehele Financial Times, et mõned ministrid, kes esitasid lahkumisavalduse, jäävad tõenäoliselt valitsusse, kuid võtavad endale uued rollid või laienenud töövaldkonnad.

Olha Stefanišõna, Ukraina asepeaminister Euroopa ja Euro-Atlandi integratsiooni küsimustes, oli nende hulgas, kes teisipäeva õhtul esitasid lahkumisavalduse.

Irõna Vereštšuk, asepeaminister Ukraina ajutiselt okupeeritud alade taasintegreerimise küsimustes, järgnes varsti pärast seda oma lahkumisavaldusega.

Varem teisipäeval teatas Ukraina parlamendi, Ülemraada, spiiker Ruslan Stefantšuk, et ta on saanud lahkumisavaldused strateegiliste tööstusharude ministrilt Oleksandr Kamõšinilt, justiitsminister Denõs Maljuskalt, keskkonna- ja loodusvarade ministrilt Ruslan Striletsilt ning riigivarafondi juhilt Vitali Kovalilt.