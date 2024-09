Kannik: välisministrite roll on aastatega vähenenud

Eelmisel nädalal astus korraga tagasi mitu Ukraina valitsuse liiget, neist nimekam välisminister Dmõtro Kuleba.

Indrek Kannik märkis "Välisilmale" antud intervjuus, et sõjaolukorras on Ukraina valitsusel olnud piiratud võim ning tähtsam on olnud presidendi administratsioon ja kaitsevägi. "Juba sellest tulenevalt ei maksa liiga kaugeleulatuvaid järeldusi nendest muudatustest teha," sõnas ta.

Kanniku hinnangul oli president Volodõmõr Zelenski plaan valitsusse lisaenergiat tuua. "Zelenski ütles ka üsna otse välja, et tema hinnangul ei olnud Kulebal seda läbilöögivõimet, et teatud lisarelvastuse läbirääkimistel partneritega edu saavutada. See töö jäi paljuski presidendi enda teha ja eks ta loodab, et uus välisminister on selles suhtes efektiivsem ja energilisem," selgitas ta ja lisas, et Kuleba tööta ei jää ja võib huvi korral saada mõnes tähtsamas riigis saadiku ametikoha.

Kannik tõdes samas, et välisministrite roll on ajas üldse vähenenud.

"Kui vaatame, kuidas lääneriikides otsustusmehhanism toimib, siis välisministrite roll on igal pool vähenenud. Võime seda tõdeda näiteks Saksamaa kohta, kus välisministril põhiliste otsuste vastuvõtmisel enam ei ole rolli, vaid see on ikkagi kantsleri kätte läinud. Võime seda tõdeda Ameerika kohta, kus Valge maja ja rahvusliku julgeoleku nõukogu on palju olulisemas tähenduses kui Pentagon või välisministeerium. Ma arvan, et sama kehtib ka teistes riikides. Ma arvan, et siin, jah, välisministrite rollid on vähenenud 20 või 30 aasta tagusega võrreldes," rääkis Kannik.

Kannik ei pea tõsiseks välja käidud teooriat, et Zelenski võis pidada Kulebat endale poliitiliselt ohtlikuks. "Kuleba ei olnud nii kõrge poliitilise profiiliga inimene, kes võiks olla teoreerilistelt kas või oht Zelenskile praegu või tulevikus. Ütleme nii, et endine kaitseväe juhataja Valeri Zalužnõi seda võis olla, aga Kuleba profiil küll nii kõrge ei olnud."

Teise teooriana on kõlanud see, et Zelenskil on sõja võidu plaan, mida soovib värske energiaga lääneriikidele tutvustada. Kannik aga märkis, et Ukrainal saab võiduplaan olla üksnes koos lääneriikidega ning Zelenski ja tema uue välisministri roll on aidata selle plaani tekkimisele kaasa.

"Võiduplaan saab üldse olla ainult koos lääneriikidel ja Ukrainal. On selge, et Ukraina ei suuda üksi toota lähimal ajal nii palju relvastust, et Venemaad sõjaliselt võita. See peab tulema koos läänelt ja Ukrainalt. Praegu on võiduplaani tekitamiseks suurimad probleemid tulnud Washingtonist ja teatud määral ka Berliinist, kus tuntakse jätkuvalt hirmu Venemaa võimaliku kaotuse ees. Kardetakse võimalikku eskalatsiooni. Minu arvates asjatult. Aga see on takistanud mitmeid vajalikke otsuseid või venitanud neid väga pikalt," rääkis Kannik.