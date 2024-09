Saksamaa seisab vastu Tšehhi katsele piirata Vene spioonide liikumist EL-is

Venemaa on suunanud oma hübriidsõja rünnakuid Euroopas Ukrainale mõeldud abi ladudele, Kiievile relvi tarnivatele tehastele ja idasuunalisele raudtee taristule. Moskva on sageli kasutanud oma luureametnikke Euroopas diplomaatiliste lähetuste varjus.

"EL-i vaba liikumise tsoon, mis hõlmab 29 riiki, soodustab kahjulikke tegevusi kogu blokis", kirjutas Tšehhi välisminister Jan Lipavsky hiljutises kirjas Josep Borrellile, Brüsseli peadiplomaadile.

Lipavsky, keda toetasid kaheksa EL-i kolleegi, kutsus Brüsselit üles piirama Vene diplomaatide ja nende pereliikmete liikumist ainult nende akrediteerimisriigi territooriumile. "See meede vähendaks märkimisväärselt Vene agentide tegutsemisruumi," lisasid nad.

Borrell kirjutas oma ametlikus vastuses, et nende kiri on märgiks kasvavast toetusest kollektiivsele vastusele, kuid hoiatas, et ettepanekute suhtes on erinevaid seisukohti.

The Telegraph'iga suhelnud diplomaadid ja väljaande käsutuses olevad diplomaatilised märkmed näitasid, et peamine takistus piirangute kehtestamisel on Saksamaa.

See on toonud kaasa süüdistused, et Berliin üritab Venemaaga suhteid taastada, hoolimata lubadustest lõpetada sõltuvus odavatest Vene energiavarudest. "Saksamaa soovib taastada tavapärase äri Venemaaga ja nad arvavad, et see samm oleks eskaleeriv," ütles üks diplomaat.

Ametlikult on Berliin väitnud, et Moskva välissaadikute liikumisvabaduse piiramine toob kaasa sarnased vastumeetmed.

Saksamaa kardab väidetavalt, et Vene diplomaatide liikumise piiramine seab löögi alla nende enda tugeva kohaloleku Venemaal. Venemaal töötab 350 Saksa diplomaati, kes asuvad Moskva ja Peterburi saatkondades.

Berliin sulges konsulaadid Jekaterinburgis, Novosibirskis ja Kaliningradis enam kui aasta pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Diplomaadid ütlesid, et Itaalia, mis on G7 liige, on samuti vastu, sest Venemaal elab palju itaallasi. Rooma on väitnud, et ei suuda pakkuda konsulaaditeenuseid kogu Venemaal, kui Kreml vastab diplomaatilise liikumise piirangutele sarnaste sammudega. "Itaalia valitsus toetas avatud diplomaatiliste kanalite säilitamist Moskvaga ja leiab, et Vene luureagentide vastu võitlemiseks on teisi taktikaid," ütles üks diplomaat.

Tšehhi valitsuse hinnangul elab Schengeni tsoonis rohkem kui 2000 venelast diplomaatiliste passidega, sealhulgas pereliikmed ja ametnikud. "Pole saladus, et paljud agendid varjavad end diplomaatilise katte all. Me ei taha nende tööd lihtsamaks teha," ütles üks Tšehhi diplomaat.

Saksa välisministeeriumi pressiesindaja sõnul on Schengeni ala ilma süstemaatilise piirikontrollita üks olulisemaid saavutusi Euroopas. "Inimesed naudivad liikumisvabadust Schengeni alal – see kehtib ka diplomatide kohta," lausus ta. "Välisministeerium on võtnud teadmiseks mitme EL-i välisministri kirja, mis käsitleb Vene diplomaatide liikumise piiranguid Schengeni alal. Praegu peame oma EL-i partneritega piiramatuid ja erapooletuid läbirääkimisi selles küsimuses."