Ekspert: Hiina püüab lääne poliitikuid salakavalalt mõjutada

Nii poliitilisel kui ka diplomaatilisel tasandil on Eesti ja Hiina suhted alates 2020. aastast väga jahedad. Praegu on aga Eesti-Hiina parlamendirühma liikmed kümnepäevasel visiidil Hiina Rahvavabariigis, mille kohapealsete kulude eest tasub Pekingi režiim. Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul poleks pidanud rahvasaadikud laskma Hiinal kulusid tasuda.

"Hiina ei ole ühemõtteliselt hukka mõistnud Venemaa agressiooni, Hiina on eriti just majandusliku poole pealt, aga ka mitte ka ainult majandusliku poole pealt, aidanud seda sõda pidada Venemaal. Et see on see, mis selle visiidi puhul kõige enam silma torkab," sõnas riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (Reformierakond).

Riigikogu liikmete ja sõprusrühmade lähetused kinnitab parlamendi juhatus.

Riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) ütles, et samamoodi kinnitati näiteks Tiibeti toetusrühma lähetus. Selle toetusrühma liikmed viibivad praegu Indias ja kohtusid Dalai Laamaga ning pälvisid selle eest Hiina saatkonna noodi. Parlamendi esimees rõhutas liikmete autonoomsust.

"Riigikogu liikmete autonoomsus on siinkohal väga suur ja eks iga riigikogu liige ise valib viisi, kellega ja kuidas suhelda. Nagu ma ütlesin, mina isiklikult sellisele reisile ei oleks läinud," sõnas Hussar.

Hiina poliitika ning välissuhete eksperdi Märt Läänemetsa sõnul on igati loomulik, et Hiina soovib oma suhteid lääneriikidega soojendada. Euroopa poliitikute küllakutsumine on salakaval mõjutusvahend.

"See on Hiinal selline mõjutustegevuse üks üsna suur ja oluline valdkond, et n-ö sihtriikide poliitikuid, arvamusliidreid, ka ärieliiti vaikselt ära meelitada ja ära osta. See annab Hiinale kindlasti väikseid plusspunkte, nad ütlevad et näed, targad poliitikud tulevad ikka Hiinasse ja ega me mõjutada ei taha, me lihtsalt näitame kui tore ja võimekas see on," rääkis Läänemets.

Hiinas välisvisiidil viibivaid poliitikuid Toomas Kivimäge, Helmen Kütti, Andrei Korobeinikut, Anastassia Kovalenko-Kõlvartit, Lauri Laatsi ega Mart Maastikku ei olnud täna "Aktuaalsel Kaameral" võimalik tabada.