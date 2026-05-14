Mihkelson: Trumpi ja Xi kohtumine võib olla aasta märkimisväärseim

Marko Mihkelson
Marko Mihkelson Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihklelson (RE) hindas "Ringvaates", et USA ja Hiina presidendite Donald Trumpi ja Xi Jinpingi kohtumine võib olla üks aasta märkimisväärsemaid, sest palju suurte mõjudega teemasid on kaalul.

"Tegemist on ikkagi vaat et selle aasta võib-olla ühe kõige märkimisväärsema tippkohtumisega ja väga paljud loomulikult vaatavad praegu selle peale, mis Pekingis toimub," ütles Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul on selge, et Trump ja Xi ei räägi ainult kahepoolsetest suhetest, vaid teemad on alates Lähis-Idast, Ukrainast kuni ka Taiwanini.

"Kindlasti on Hiina praegu teataval määral paremas olukorras, sellepärast et Trumpil on mida tahta või küsida ja millega tingimata Hiina ei pea nõustuma. Ennekõike see puudutab loomulikult kõike seda, mis toimub Pärsia lahel Hormuzi väina ümber Iraaniga seoses," rääkis Mihkelson.

Mihkelson ütles, et Xi Jinping tõstis pärast kohtumist esile Taiwani teema, öeldes, et kui Ameerika Ühendriigid Hiina vastu jõudu püüavad kasutada või hoida ära Hiina esiletõusu maailmas, see võib viia suure konfliktini. "Ja loomulikult rõhutas Xi ka seda, et Taiwan on kõige olulisem teema, et ärgu Ameerika Ühendriigid mõelgu meid takistada," sõnas Mihkelson.

Saatejuht Marko Reikop küsis, kas Trump võib mingisuguse tehingu nendega sõlmida, tingimusel, et Ameerika Ühendriigid ei seisa enam Taiwani taga, nii nagu seni.

"Seda väga tähelepanelikult ka jälgiti, kuidas Trump siis sellele reageeris. Vähemalt praegu selle kohtumise hetkeseisu peale on ameeriklased olnud eesotsas Trumpiga väga vaikselt selles osas," ütles Mihkelson.

"Aga teine teema, mille osas siis ameeriklased tõid välja, et kohtumisel oli justkui ka hiinlased öelnud, et Iraan ei tohiks saada tuumarelva. Siis Hiina poole kokkuvõte sellest kohtumisest ütleb, et räägiti olukorrast Lähis-Idas, kõik. Nii et me näeme, et sellistes suurtes geopoliitilistes küsimustes selgelt on Ühendriikidel ja Hiinal väga suured erinevused," märkis Mihkelson.

Hääl_0000 Aga me vaatame nüüd ühte väga erakordset kaadrit, mis siis toimus tõesti Trumpi ja Xi kohtumisel ja tervitamisel ja seda nüüd palju see on levinud üle maailma. Kui Trump tegi tervitusel sellise oma traditsioonilise nipi, et tõmbab tervitatavat enda poole jõuliselt, siis Xi oli selleks valmis ja tõmbas vastu ja siis asus Trump teda teise käega patsutama, et näidata oma domineerimist, et seda on nüüd väga palju vaadatud ja jagatud, et see on selline tõeline võitlus omavahel, et kui tavaliselt kestab selline kätlemistseremoonia kaks sekundit, siis see on kokku loetud, et see kestis 15 sekundit kokku, selline huvitav vaatemäng.

Mihkelsoni sõnul oodatakse kohtumiselt veel seda, et kaks suurriiki lepiks omavahel kokku põhiprintsiibid kaubanduse osas.

"Kahe riigi omavaheline kaubavahetus ulatub poole triljoni dollarini. See on massiivne. Huvid on väga-väga suured, aga selge on see, et kaubanduse defitsiit on ameeriklastel väga suur. Hiinlased võidavad sellest kaubavahetusest rohkem kui ameeriklased. Ja Trump on näinud, et tegelikult ka tollidega mängimine ei aita, sest kui ta eelmisel aastal läks Hiinale kehtestama 100 ja 150 protsenti tollimaksu, siis hiinlased panid külmalt vastu täpselt samamoodi. Eelmise aasta oktoobris, kui nad kohtusid viimati, siis nad leppisid kokku, et külmutavad selle tollisõja," rääkis Mihkelson.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Ringvaade"

