Reinsalu hinnangul nappis rahvasaadikute Hiina-visiidi eel koordinatsiooni

Erakonna Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et on riigikogu liikmete äsjase Hiina-visiidi mõttekuse suhtes skeptiline ning leiab, et seda oleks pidanud riigikogu juhatus ja välisministeerium paremini koordineerima.

"Jah, ma olen skeptiline praegu selle osas," tunnistas Reinsalu. "Praegu on suurte, globaalsete vastasseisude aeg ja ma arvan, et olukorras, kus Hiina vaated ei vasta kindlasti laiemas plaanis nendele ootustele, mida ÜRO Julgeolekunõukogu liige peaks tegema selleks, et sundida agressor Venemaad sõda Ukrainas lõpetama, peaksime olema tõsiselt ettevaatlikud [meie antavate] signaalide osas," lisas ta.

Reinsalu sõnul tulnuks arutada, kas sellises kontekstis on see visiit üldse asjakohane.

"Kui ma praegu loen neid kommentaare välisministri või ka riigikogu esimehe poolt, siis õige on see, et eks sõprusrühmad on loomulikult ju ühtepidi autonoomsed, aga teistpidi kindlasti, eriti nii tundlikes küsimustes, on oluline eelnev koordinatsioon. Mulle näib, et vähemalt nende teiste institutsioonide kommentaare lugedes, et see koordinatsiooni on olnud ebapiisav," rääkis Eesti eelmine välisminister Reinsalu.

"Kui riigil on terviklik arusaam, et see on ratsionaalne samm, mille puhul ma oleksin skeptiline, siis oleks olnud see ka selgem. Praegune riigisisene poleemika jätab mulje koordineerimatusest, sellele on võimatu vastu vaielda," tõdes ta.

Viitele, et riigikogu kuus liiget, kes Hiinas käisid, said välisministeeriumilt enne reisi briifi ja samuti kohtusid külaskäigu alguses Eesti suursaadikuga Hiinas Hannes Hansoga, vastas Reinsalu: "Kindlasti ei ole mul kahtlust selles, et saatkond seda visiiti ju reaalselt korraldas ja välisministeerium oli selgelt informeeritud. Aga nii-öelda strateegilises mõttes nende valikute üle, et mis on riigi välispoliitiline hoiak - kas see on mõistlik või mitte - seda ma arvan, välisministeerium peaks selgemalt abistama parlamenti."

Viitele, et kolme keskerakondlase, ühe reformierakondlase ja ühe sotsiaaldemokraadi kõrval oli delegatsioonis ka Isamaa liige Mart Maastik, kes on Isamaa fraktsiooni liige, vastas Reinsalu: "Ta on sõprusrühma liige. Kui sõprusrühma visiit oli selliselt korraldatud, siis ma võtan teadmiseks, et ta oli seal delegatsioonis."

Aga ta naasis uuesti visiidi koordineerimise juurde: "Eraldi võetuna küsimus ei ole selles, kes seal oli või kes seal ei olnud. Küsimus on selles, et mis on laiem vaade sellistele visiitidega antud signaalidele ja seda laiemat vaadet peab selgemalt määratlema minu veendumus just nimelt parlamendi juhatuse, välisministeeriumi ja sõprusrühmade juhtidega arutelu formaadis. Mulle näib, lugedes neid avalikke kommentaare, et see arutelu ei olnud piisava kvaliteediga, kui see üldse toimus."

"Aga kindlasti on oluline, et kui see on nüüd juba toimunud, siis me teeme järeldusi, mis on käsitlus tulevikku vaadates. Ja teiseks ma loodan, et seal osalenud annavad ka selgitusi avalikkusele," rõhutas Reinsalu lõpetuseks.

Riigikogu Hiina sõprusrühma kuueliikmeline delegatsioon alustas 29. augustil kümnepäevast visiiti Hiinasse, mille kohapealsete kulude eest tasub kompartei juhitav režiim. Eesti poole kanda jäävad ainult Hiinasse lendamise kulud. Riigikogu kinnitusel on see tavapärane, et kohapealsed kulud tasub vastuvõtja pool.