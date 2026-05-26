Euroopat kattev kuumakuppel tõi uued soojarekordid

Ilmaennustajad hoiatasid teisipäeval Lõuna-, Kesk- ja Lääne-Euroopa riike erakordse kuumuse eest, kuna niinimetatud kuumakuppel on toonud rekordilised temperatuurid suurele osale maailmajaost.

Kuumalaine algas rekorditega juba esmaspäeval, mil Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis registreeriti läbi aegade kuumim maikuu päev.

Briti ilmateenistuse teatel lähenes õhutemperatuur esmaspäeval 35 kraadile Celsiuse järgi. Lääne-Londoni Kew Gardensis mõõdeti 34,8 kraadi, mis ületab senist maikuu rekordit, 32,8 kraadi, mis registreeritud nii aastatel 1922 kui ka 1944.

"See kuumus oleks Ühendkuningriigis erakordne isegi südasuvel, rääkimata maikuust," teatas teenistus (Met Office) sotsiaalmeediaplatvormil X (endine Twitter). Met Office ennustas nädala teiseks pooleks õhutemperatuuri langust.

Mõnes Itaalia osas kehtestati piirangud välitöödele, Edela-Prantsusmaa rannad täitusid tavapärasest varem ning põllumehed teatasid saagikoristuse kiirenemisest, kuna temperatuurid tõusid kogu piirkonnas üle 30 kraadi.

Hispaanias oodatakse sel nädalal temperatuuri tõusmist kuni 38 kraadini, samas kui mõned Itaalia piirkonnad on kehtestanud piirangud väljas töötamisele.

Kõrgete temperatuuride põhjuseks, mida tavaliselt ei esine enne südasuve, on niinimetatud kuumakuppel – Põhja-Aafrikast pärit soe õhumass, mis on Lääne-Euroopa kohal kõrgrõhkkonna alla lõksu jäänud.

Teadlaste sõnul võimendab inimtekkeline kliimamuutus selliseid äärmusi, kusjuures Euroopa soojeneb maailma keskmisest kiiremini ning kuumalained muutuvad üha sagedasemaks ja tugevamaks. Kliimamuutus teeb äärmuslikud ilmastikunähtused, nagu kuumalained, põuad ja üleujutused, intensiivsemaks, mistõttu purustatakse temperatuurirekordeid sagedamini.

Met Office'i meteoroloog Greg Dewhurst ütles AFP-le, et äärmuslike temperatuuride sagenemine on selge märk tegutsevast kliimamuutusest ja muutub tõenäoliselt uueks normaalsuseks.

Kliimanõunikud hoiatasid eelmisel nädalal Ühendkuningriigi valitsust, et riik on ehitatud kliima jaoks, mida enam ei eksisteeri ning kutsusid üles kohandama taristut, nagu koolid ja haiglad, üha soojeneva planeediga.

Aastal 2022 tõusis temperatuur Ühendkuningriigis esimest korda mõõtmiste ajaloos üle 40 kraadi.

Iirimaal registreeriti kahes ilmajaamas maikuu rekordtemperatuur 28,8 kraadi: riigi edelaosas asuvas Killarneys ja lõunaosas asuvas Clonmelis, näitasid Met Eireanni andmed.

Šotimaal Edinburghi lähedal Arthur's Seati künka juures puhkes kulupõleng, mis saatis suitsu linna kohale, kus temperatuur tõusis 25 kraadini, teatasid tuletõrjujad ja BBC.

Teisel pool La Manche'i väina teatas ilmateenistus Météo-France, et kogu Prantsusmaa jaoks oli esmaspäev mõõtmiste algusest saadik kuumim registreeritud maikuu päev.

Ameti teatel oodatakse piirkonniti temperatuuri tõusmist 33–36 kraadini, lisades, et kuumalaine kestab tõenäoliselt vähemalt nädala lõpuni.

Prantsusmaa peaminister Sébastien Lecornu pidi neljapäeval pidama kohtumise võtmeministritega, et vaadata üle valitsuse ettevalmistused kuumalaineks.

Pealinnas Pariisis mõõdeti laupäeval selle aasta esimene üle 30-kraadine temperatuur, kui soojakraadid tõusid 31,9-ni.

Pühapäeval suri Pariisis 10-kilomeetrisel jooksuvõistlusel mees, teatas tsiviilkaitse, samas kui veel 10 inimest tuli pärast jooksu Pariisi eeslinnas Maisons-Alfortis kriitilises seisundis haiglasse toimetada, teatasid võimud.

Esmaspäevane lämmatav kuumus kurnas Pariisis Roland-Garros' turniiril tennisefänne.

Hispaania riiklik ilmateenistus (Aemet) hoiatas, et selle aastaaja kohta erakordselt kõrged temperatuurid püsivad kogu riigis terve nädala, välja arvatud Kanaari saartel Atlandi ookeanis Aafrika loodekanniku lähedal.

Lisaks prognoositakse Edela-Hispaanias alates kolmapäevast laialdaselt troopilisi öid, kusjuures temperatuurid saavutavad kolmapäevast reedeni tipu 36 ja 38 kraadi vahel, kirjutas amet X-is.

Ida pool kiitis Itaalia Lazio maakond, kuhu kuulub ka Rooma, esmaspäeval heaks reeglid, mis piiravad töötamist pikaajalist päikese käes viibimist nõudvates tingimustes kella 12.30 ja 16.00 vahel.

Meetmed kehtivad näiteks põllutöödele, ehitustele ja logistikasektorile ning kehtivad kuni 15. septembrini.

Sarnased reeglid kehtestati ka eelmisel aastal, kuid siis alates 30. maist.