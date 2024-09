Vene sõdureid ohvritena kujutav dokumentaalfilm langes kriitika alla

Dokumentaalfilm, mis kujutab Venemaa sõdurite elu Ukraina rindejoone lähedal, sattus ägeda kriitikatulva alla süüdistatuna Moskva sõjakuritegude varjamises, kirjutab The Guardian.

Vene-Kanada filmilavastaja Anastasia Trofimova lavastatud film kirjeldab seitset kuud, mis filmimeeskond veetis koos Vene armee pataljoniga Ida-Ukrainas. Filmimeeskond reklaamib filmi ainulaadse aknana Vene sõdurite igapäevaellu.

Neljapäeval Veneetsia filmifestivalil esilinastunud filmis kujutatakse noorsõdureid kahtlemas sõja eesmärgi üle. Nende motivatsioon liituda Putini invasiooniga Ukrainasse varieerub rahalistest põhjustest kuni sõprustundeni.

"Siin on nii segane, et ma isegi ei tea, mille nimel me võitleme," ütleb üks sõdur. Seda suhtumist jagavad ka teised, keda kujutatakse filmis sümpaatses valguses.

Kriitikute sõnul näitab film lahingutest vaid põgusaid kaadreid ega anna ülevaadet Moskva vägede poolt põhjustatud massilisest hävingust Ukrainas alates 2022. aasta veebruarist.

Kaks ja pool aastat kestnud täiemahulise sõja jooksul on Venemaa korduvalt rünnanud tsiviilobjekte, mitmed ÜRO juurdlused on avaldanud tõendeid Venemaa sõjakuritegude kohta Ukrainas, sealhulgas vägistamiste ja laste Venemaale saatmise kohta.

CNN avaldas reedel droonikaadrid, mis filmiti augustis Ida-Ukrainas Pokrovski linna lähistel toimunud lahingute ajal. Kaadritel on näha kolme alistuva ukrainlase hukkamist Vene vägede poolt.

Kui Trofimovalt küsiti Veneetsias toimunud pressikonverentsil Venemaa tegevuse kohta Ukrainas, vastas Trofimova, et sõdurid, kellega ta seitse kuud koos elas, olid "täiesti tavalised poisid" ja väitis, et ei näinud rindel viibimise ajal mingeid märke sõjakuritegudest.

"Ma saan aru, et teateid sõjakuritegudest on palju ja ma arvan, et lääne meedias seostatakse nendega praegu Vene sõdureid, sest muid lugusid polnud," sõnas Trofimova. "See on teine ​​lugu ja see on reaalsus, mida nemad läbi elasid. Kui oleks sooritatud sõjakuritegusid, siis ilmselt näeksite neid ekraanil, aga selle seitsme kuu jooksul, mil ma seal viibisin, polnud see minu kogemus... oluline on näidata teisi lugusid."

Dokumentaalfilmi linastus ja sellele järgnenud Trofimova kommentaarid tekitasid Ukraina kunstiringkondades kohese kriitikalaine.

Ukraina produtsent Darja Bassel, kelle Ukraina kannatusi kujutav dokumentaalfilm esilinastus samuti Veneetsias, kritiseeris otsust näidata festivalil Venemaa film, öeldes, et see esindab tegelikkusest väga moonutatud pilti ja levitab valesid narratiive.

"Me saame tema [Trofimova] üle ainult õnnelikud olla, et tal oli õnn mitte näha ühtegi sõjakuritegu. Kahjuks pole tuhandetel ukrainlastel nii vedanud," kirjutas Bassel kriitilises Facebooki postituses pärast linastusel osalemist.

Tõenäoliselt kutsub dokumentaalfilm esile arutelu Venemaal ja Venemaa okupatsiooni all olevatel aladel filmimise eetika üle, märkis Guardian. Erinevalt Ukrainast, kus välisreporterid saavad liikuda rindejoonele, on Venemaa sellise juurdepääsu sõltumatutele ajakirjanikele suures osas keelanud, lubades vaid aeg-ajalt valitud ajakirjanikel rangelt kontrollitud pressireisidega liituda.

Trofimova kaitses oma otsust filmi teha, öeldes Veneetsia ajakirjanikele: "Puudu oli element – sõjas osalenud inimeste nägu. Vene sõdurite seisukohta ei võeta tavaliselt kuulda ja ma arvan, et tähtis on näha läbi sõja udu: näha sõja tragöödiat ja näha inimesi inimestena, väljaspool poliitikute must-valget arutluskäiku ja sõjapropagandat."

Kuid Bassel koos teiste Ukraina silmapaistvate kultuuritegelastega kritiseeris dokumentaalfilmi Vene sõdurite moonutatud kujutamise pärast. Kriitikud väitsid, et see eirab sõdurite vastutust, kujutades neid pigem ohvritena, mitte aktiivsete sõjas osalejatena.

"Oluline on meeles pidada, et need isikud ühinesid iseseisvasse riiki tunginud sõjaväega, paljud neist vabatahtlikult," ütles Bassel. "Kas nende kuriteod on vähem olulised lihtsalt seetõttu, et nad väidavad, et ei tea, miks nad selles sõjas osalevad?"

Ka Kanadas toimuval Toronto filmifestivalil on film programmis.

Ukraina peakonsul Torontos Oleh Nikolenko kutsus Toronto rahvusvahelist filmifestivali (TIFF) filmi kavast eemaldama.

"On vastutustundetu lubada Toronto rahvusvahelist filmifestivali, mis on üks maailma mainekamaid filmifestivale, kasutada sõjakuritegusid toime pannud Vene sõdurite vastutuse pehmendamiseks," ütles Nikolenko kirjas, vahendas The Kyiv Independent.

Filmi linastus Toronto filmifestivalil on plaanitud 10. septembrile.