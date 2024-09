Ministeerium: jaeinvestorite huvi riigi võlakirjade vastu oli korralik

Eesti riigivõlakirjade emissiooni neljakordne ülemärkimine ning see, et 200 miljoni euro suurusest mahust 29 miljonit märkisid jaeinvestorid, on korralik tulemus, ütles rahandusministeeriuimi riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees.

"See, et emissioon märgiti neli korda üle, on kindlasti väga korralik tulemus sellise emissiooni jaoks. Samuti 29 miljonit on korralik tulemus, arvestades, et me teeme sellist emissiooni Eestis esimest korda," rääkis Luurmees kolmapäeval pärast emissiooni tulemuste avalikustamist "Vikerhommikus".

Luurmees ütles ka, et keskmine jaeinvestorite märgitud summa oli 3973 eurot, mida ta samuti hindas "täitsa korralikuks" summaks.

Samas märkis alla 1000 euro eest võlakirju 3350 väikeinvestorit ehk 46 protsenti. Mitusada investorit märkis ka ühe 100-eurose võlakirja, ütles Luurmees, mis tema sõnul näitab, et väikeinvestoreid osales märkimisel päris palju.

Rahandusministeeriumi esindaja jäi kahtlevaks küsimuses, kas huvi võlakirjade vastu oleks olnud veel suurem, kui riik oleks pakkunud kõrgemat tootlust kui praegune 3,3 protsenti aastas. Tema sõnul leiti koostöös pankadega optimaalne intressimäär ning kui see oleks kõrgem olnud, peaks riik tasuma ka veel rohkem intressi ehk kulutama oma sisuliselt riigieelarvest raha. Tema kinnitusel sobitub pakutud intressimäär ka võrdluses hoiuste praeguste intressidega.

Eesti jaeinvestoritele võlakirjaemissiooni korraldamine on oluline eelkõige seepärast, et siinsel turul varem sellist finantsinstrumenti ei olnud, selgitas Luurmees. Tema sõnul aitab see hajutada investeerimisvõimalusi ja täiendab meie laenamisinstrumentide nimekirja ning lisaks arendab ka Eesti kapitaliturgusid. Paljud investorid on oodanud madala intressiga rahulikku instrumenti, kinnitas ta.

Luurmees rääkis ka, et erinevalt hoiusest, saab võlakirjadega kaubelda ning need samal ajal ei kaota intressi. Samas ei hakka võlakirjade hind börsil siiski eriti suures määras kõikuma, kindlasti mitte kümneid protsente nagu aktsiad, lisas ta.

200 miljoni euro ulatuses pakutud Eesti riigivõlakirjade kogunõudlus ulatus 821 miljoni euroni, seega märkisid investorid emissiooni mahu enam kui neljakordselt üle, teatas rahandusministeerium kolmapäeva hommikul. Võlakirjade avalikul pakkumisel osales kokku 28 kutselist ja 7304 jaeinvestorit. Jaeinvestorid märkisid võlakirju 29 miljoni euro ulatuses.