Riik pakub Eesti inimestele võlakirju intressimääraga 3,3 protsenti aastas

Pakkumisele läheb kaks miljonit võlakirja kogumahuga 200 miljonit eurot Eesti-sisese võlakirjaprogrammi alusel, teatasid rahandusministeerium ja Tallinna börs.

Märkimise miinimumkogus on üks võlakiri nimiväärtusega 100 eurot. Kahe aasta pikkusega võlakirjade lunastamistähtaeg on 16. septembril 2026, mil Eesti riik maksab võlakirja omanikule tagasi algse võlakirja nimiväärtusele vastava summa ning lisaks fikseeritud intressi 3,3 protsenti aastas. Intresside väljamakse tehakse üks kord aastas.

Võlakirjade märkimine algab 28. augustil kell 10 ning lõppeb 9. septembril kell 16, seda saab teha LHV, Swedbanki, SEB ja Luminori kaudu.

Märkimiseks on tarvis väärtpaberikontot, mida saab taotleda oma kodupangast või mõne teise teenusepakkuja juurest. Ettevõttel või muul juriidilisel isikul on võlakirjade märkimiseks vaja LEI-koodi, selle taotlemiseks peab ühendust võtma LEI-koodi teenusepakkujaga.

Märkimiseks vajalik rahasumma peab märkimiskorralduse esitamise ajal kontol olema ja see broneeritakse kuni võlakirjade jaotamiseni.

Eesti riik eelistab võlakirjade jaotamisel jaeinvestoreid, kuid võlakirjade jagunemist jaeinvestorite ja institutsionaalsete investorite vahel ei ole eelnevalt kindlaks määratud.

Rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees sõnas, et võlakirjade pakkumine ja intressiarvutus on toimunud turupõhiselt.

"Tavalisest madalam nimiväärtus ja lühem periood tuleneb meie soovist teha võlakiri kättesaadavaks võimalikult paljudele inimestele," lausus Luurmees.

Võlakirjadelt eraisikutele makstavatelt intressidelt peab riik kinni tulumaksu, mis on praegu veel 20 protsenti, kuid alates uuest aastast 22 protsenti. Siiski on võimalik tulumaksukohustust edasi lükata, kui selleks avaldus esitada.

Tulumaksu ei peeta kinni Eesti residendist investoritelt, kes on soetanud võlakirjad investeerimiskonto kaudu ja andnud sellest teada hiljemalt kaks tööpäeva enne intresside väljamakse kuupäeva.

Pensioni investeerimiskonto (PIK) kaudu võlakirju soetanud Eesti residendist investoritelt tulumaksu kinni ei peeta ja selle konto omanikel ei ole vaja esitada ka tulumaksukohustuse edasilükkamise avaldust.

Kauplemistulu tuleb ka tuludeklaratsioonil deklareerida.

Võlakirjade pakkumise tulemused ja jaotus on plaanis avalikustada 11. septembril ja nendega kauplemine Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas peaks algama 17. septembril.

Nasdaq Tallinn börsi juhatuse esimehe Kaarel Otsa sõnul tekib riigi võlakirjade näol Eesti kapitaliturule sisuliselt uus ja kõigile kättesaadav finantsinstrument.

"See võiks huvi pakkuda nii algajale investorile väärtpaberiturul esimeste sammude tegemiseks kui kogenud investorile riskide hajutamiseks. Suurim erinevus tähtajalise pangahoiusega on just selle likviidus – riigi võlakirja on võimalik soovi korral osta ja müüa," lausus Ots.

Tehingu juriidiline nõustaja on advokaadibüroo Sorainen.

Viimaste aastate jooksul on mitmed Euroopa riigid, näiteks Belgia, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Portugal, Rumeenia ja Suurbritannia, andnud välja jaeinvestoritele suunatud riiklikke võlakirju eri mahtudes, ehkki võlakirjad pole alati olnud börsil kaubeldavad. Võlakirjade pikkus on ulatunud ühest kuust kuni kümne aastani.

Kuna riiklik võlakiri on üks madalaima riskiga finantsinstrumente, on see toonud väärtpaberiturule ka uusi väikeinvestoreid.

Eesti riik on alates Covid-19 kriisi algusest 2020. aastal aktiivsemalt emiteerinud nii pikaajalisi kui ka lühiajalisi võlakirju. Juuli lõpu seisuga on investorite portfellides nelja miljardi euro väärtuses pikaajalisi ja 1,1 miljardi euro väärtuses lühiajalisi Eesti riigi võlakirju. Need võlakirjad on olnud suunatud peamiselt kutselistele investoritele ja rahvusvahelistele fondidele.

Eesti majapidamiste hoiuste maht ulatus juuli lõpus rekordilise 12,4 miljardi euroni, millest tähtajalistel hoiustel on 4,3 miljardit eurot.