Demograafilises kriisis Hiina teatas pensioniea tõstmisest

Hiina teatas reedel, et tõstab pensioniiga, vahendas riiklik uudisteagentuur Xinhua, selle taustal demograafiline kriis ja elanikkonna vananemine.

Hiinas jõuavad lähikümnenditel pensioniikka sajad miljonid inimesed, kuid sündimus on järsult langenud.

2023. aastal kahanes rahvaarv teist aastat järjest ning poliitikakujundajad hoiatavad, et sellel võivad olla tõsised tagajärjed majandusele, tervishoiule ja sotsiaaltoetuste süsteemile, kui kiiresti midagi ette ei võeta.

Hiinas ei ole pensioniiga tõstetud mitukümmend aastat ja see on üks madalamaid maailmas.

"Meestöötajate seadusjärgne pensioniiga tõstetakse algselt 60 aastalt järk-järgult 63 aastani," vahendas Xinhua Pekingi otsust, lisades, et naiste pensioniiga tõstetakse esialgu 50 või 55 aastalt vastavalt 55 ja 58 aastani, sõltuvalt töövaldkonnast.

Pensioniiga hakkab järk-järgult tõusma alates 2025. aastast, lisas riigimeedia.

"Alates 2030. aastast tõstetakse igakuiste toetuste saamiseks nõutava põhipensioni minimaalset aastate arvu 15 aastalt 20-le tempos kuus kuud aastas."

Uued reeglid lubavad hiinlastel pensioni edasi lükata, kui saavutavad tööandjaga kokkuleppe, lisas Xinhua.

Otsuse taga on keskmise oodatava eluea, tervisetingimuste, elanikkonna struktuuri, haridustaseme ja tööjõu igakülgne analüüs, teatas riigimeedia.

Üks ekspert ütles AFP-le, et sammu taga on eeskätt demograafiline muutus.

Enne reedest ametlikku teadet avaldas riigimeedia ka rohkesti artikleid kavandatava pensioniea tõusu kohta.

"Reform kohaneb riigi objektiivse olukorraga nagu oodatava eluea ja haridusaastate pikenemine," kirjutas ajaleht Renmin Ribao sel nädalal.

Hiina töö- ja sotsiaalse turvalisuse akadeemia direktor Mo Rong ütles Kommunistliku Partei häälekandjale, et pensioniea tõstmine on vältimatu, et "kohaneda rahvastiku arengu uue normaalsusega".