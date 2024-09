Nordica võib ilma jääda suurimast partnerist SAS-ist

Tallinna otselendude lõpetamise järel jäi Nordica peamiseks äriks opereerimisteenuse pakkumine Xfly kaubamärgi all. Nende suurimaks kliendiks oli lennufirma SAS, mis aga nüüd sõlmis pikaajalise koostöölepingu Rootsi lennufirmaga BRA, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ka meile tuli see ootamatuna. Meil on täna pikaajaline kehtiv leping SAS-iga olemas. Me jätkame selle teenindamist. Me oleme kogu suve väga edukalt SAS-i teenindanud. Meie lennuregulaarsus on olnud üle ootuste ehk üleval pool, kui on lepingus ette nähtud. Seega, meie jaoks üllatus. Küsime SAS-i käest nüüd täpsemalt järgi, et mis plaan neil uue kliendiga või uue teenusepakkujaga koos on," rääkis Sander Salmu.

Nordica endine turundusjuht, praegune riigikogulane Toomas Uibo ütles, et see indikeerib seda, et SAS on otsustanud partnerit vahetada. "Millises mahus, ma hetkel ei oska öelda, aga selge see, et see kindlasti lööb Eesti firmat väga tugevalt," sõnas Uibo.

Sama arvab ka lennundusekspert Sven Kukemelk. "Ma arvan, et võib üsna kindlalt eeldada, et selle tehingu tulemusena Nordicalt lõpetatakse ATR-tüüpi lennukite rentimine ja seda hakatakse tegema nüüd BRA käest, mis tähendab seda, et Nordica kaotab oma tuumikkliendi," sõnas Kukemelk.

Kukemelgi sõnul ei soovi SAS pikendada lepingut ettevõttega, kellel puudub majandusaasta aruanne ja selge omanikupoolne nägemus. Samal põhjusel tundub võimatu, et keegi oleks huvitatud Nordica ostmisest. Aina tõenäolisemaks on muutunud negatiivse stsenaariumi realiseerumine.

"Ma nii julgelt ei julge öelda, et kas ta läheks pankrotti või suudetakse leida mingisugune kokkulepe, mille järel likvideerimisse, sest Eesti riigis on riigiettevõtteid läinud pankrotti ainult üks - Estonian Air," rääkis Kukemelk.

Nordica pidi eelmise majandusaasta aruande esitama äriregistrile juuni lõpus, kuid pole seda ikka veel teinud. Nende auditeerimata finantsaruande järgi küündib mullune kahjum aga ligi 20 miljoni euroni.

Toomas Uibo rääkis, et need inimesed, kes pidid selle ettevõtte ümber pöörama ja kasumlikuks tegema, on tootnud kahjumit kuskil 20 miljonit. "See on fakt, et siin nüüd tuleks küll vaadata sinna sisse, et millega need inimesed tegelesid," lausus Uibo.

Salmu toob aga taaskord välja erapooletu erikontrolli, mille järgi viisid Nordica halba majandusseisu eelmise juhtkonna vead. Salmu ootab tänavu Nordicalt paremaid tulemusi.

"Tõsi, esimene poolaasta oli kahjumlik. Eks seal oli ka jätkuvmõju eelnevast aastast. Aga viimased kolm kuud on olnud kasumis ja sama näitab ka tegelikult september ja oktoobri prognoos, et tulevad kasumlikud kuud. Seetõttu need muutused, mida oleme rakendanud, on hakanud vaikselt vilja kandma," ütles Salmu.

Salmu sõnul jätkatakse ettevõttele investori otsimist. Taristuminister Vladimir Svet täna Nordica saatust kommenteerida ei soovinud.