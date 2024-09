USA kuulus ametiühing jääb üle pika aja presidendivalimistel erapooletuks

USA ametiühing The Teamsters teatas, et ei toeta 2024. aasta valimistel ühtegi kandidaati ning jääb seekord erapooletuks. Ligi 30 aastat oli pigem sinikraesid esindav rühm demokraatide kandidaadi selja taga, kuid 2024. aasta valimistel ei saa Kamala Harris enam legendaarse ametiühingu toetusega arvestada.

Ametiühing teatas kolmapäeval, et Donald Trump ega Kamala Harris ei leidnud liikmete seas piisavalt toetust. Seega jääb 1,3 miljoni liikmega ametiühing seekord erapooletuks ning Harrisest saab esimene demokraatide presidendikandidaat, kes pole pärast 1996. aastat selle ametiühingu toetust saanud.

Mitmed Teamstersi allharud on Harrisele siiski toetust avaldanud. Asepresidendi selja taga on ka teised USA suuremad ametiühingud.

Teamstersi liider Sean O'Brien ütles, et tema ametiühing ei saa oma liikmetele öelda, kuidas nad peaksid seekord hääletama.

"Demokraadid on alati pidanud enesestmõistetavaks, et nad saavad meie hääle. Vabariiklased peavad end töörahva parteiks. Mõlemad pooled peavad astuma sammu tagasi ja vaatama, mil määral on nad pühendunud töötavatele inimestele," rääkis Sean O'Brien.

Enne viimast teadeannet avaldas ametiühing ka küsitluse, mille kohaselt oli Trumpi toetus selle liikmete seas 59,6 protsenti, Harrise toetus oli 34 protsenti ja 6,4 protsenti liikmetest toetas teisi kandidaate, vahendas The Wall Street Journal.

Viimane vabariiklaste presidendikandidaat, keda liit toetas, oli George H.W. Bush, kes kandideeris 1988. aastal presidendiks.

Teamsters asutati 1903. aastal ning esindab tänapäeval peamiselt veokijuhte ja laotöötajaid. Ametiühing kogus kurikuulsust 1960. aastatel, kui seda juhtis Jimmy Hoffa.

Hoffa juhtimisel saavutati 1964. aastal esimene üleriigiline kokkulepe veoautojuhtide palkade osas. Hoffal olid aga ka sidemed organiseeritud kuritegevusega ning ta mõisteti lõpuks vangi. Ta vabastati ennetähtaegselt vanglast ja viimati nähti teda avalikkuse ees 1975. aastal. 1982. aastal kuulutati ta surnuks.