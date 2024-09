Luunja karjamaadel kepsleb ringi Eesti esimene katseklaasivarss

Tartumaal Luunjas karjamaadel kepsleb ringi Eesti esimene katseklaasivarss. Varss sündis Eesti Maaülikooli teadlaste ja Luunja talli koostöö tulemusena. Kuna varsa mõlemad vanemad on sporthobused, on ka talli omanikel ootus, et katseklaasivarsast saab edukas sportlane.

Väikesel Endexil on laupäeval esimese elukuu sünnipäev. Endex on Eesti esimene katseklaasivarss. Varsa sündi on ette valmistatud mitu aastat.

"Praegu on moodsad ajad, tal on kaks ema, üks on bioloogiline ema, millest ta on aretatud ja teine on see ema, kus sees ta kasvas ja kes teda õpetab," ütles Luunja Studi omanik Urmas Raag.

Varssa kannab mära 11 kuud. Kauaoodatud sünni võttis vastu talli kaasomanik Sven Šois.

"Poegimine läks ülihästi märal ja varss oli nii krapsakas, et poole tunniga oli püsti ja juba kolmveerand tunniga oli tissi otsas. Tohutult krapsakas ja elujõuline, oli näha, et see mees tahab elada, temast tuleb tore hobune," rääkis Šois.

Endexi vanemad on tippsportlased – isa esines äsja olümpial ning sportlaskarjäär on pooleli ka emal. Talliomanikel on ootus, et ka Endexsist kasvab olümpiahobune.

"Miks embrüovarssasid on vaja teha, on see, et nii Eestis kui ka maailmas on palju häid ratsutajaid, aga jääb puudu kvaliteethobustest. Hobuse aretusprotsess on väga pikk ja vaevanõudev. Teadlased tulid sportlastele appi kvaliteethobuseid tootma ja protsessi kiirendama," lausus Raag.

Endexi sportlaskarjääri võimalikkus selgub nelja-viie aasta pärast, kuid karjamaal on ta juba praegu kõige popim poiss.

"Kuna nad (märad) on varem ka emad olnud, siis nad tahavad kangesti endale ka varsakest ja tahavad ära adopteerida, üks neist eriti, Valentina, talle Endex väga meeldib miskipärast," ütles Šois.