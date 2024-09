Milei puhus Argentina üüriturule uuesti elu sisse

Milei võttis riigi juhtimise üle raskel ajal, kuna Argentina oli aastakümneid kestnud võlgade ja halva rahandusliku juhtimise järel käpuli.

Argentina eelmiste valitsuste hinnakontrollid tekitasid riigis puudujäägi erinevatest kaupadest, inflatsioon väljus kontrolli alt. Karmid regulatsioonid kehtisid ka üüriturul.

Libertaarlane Milei lubas karmistada eelarvedistsipliini ning rakendada šokimeetmeid hinnatõusu ohjeldamiseks ja kulutuste vähendamiseks. Milei asuski tegutsema ning tühistas ka üüriturul valitsevad karmid regulatsioonid.

Tulemuseks on üüribuum, kuna üürileandjad toovad taas oma kinnisvara turule. Kuigi nominaalhindades on üürihinnad endiselt tõusnud, siis üürnikud saavad paremaid pakkumisi kui kunagi varem. Pealinnas Buenos Aireses on üüripindade reaalhind (nominaalhinna ja inflatsiooni vahe) langenud 40 protsenti.

Buenos Aireses, mida selle kohvikultuuri tõttu nimetati ka Lõuna-Pariisiks, seisid paljud korterid varem pikka aega tühjana. Üürileandjad eelistasid hoida neid nii, kuna ei tahtnud järgida valitsuse karmi üüriseadust, vahendas The Wall Street Journal.

2022. aastal oli Buenos Aireses umbes 200 000 elamispinda, mis seisid tühjana. Näiteks Aldana Oliver otsis üüripinda umbes 18 kuud.

"Pindasid oli vähe, mis olid saadaval, olid väga kallid," ütles Oliver. Pärast regulatsioonide kaotamist leidis ta kiiresti enda jaoks sobiva korteri.

Varem tohtis renti tasuda vaid peesodes. Rendihindu võis tõsta vastavalt inflatsioonile, samuti tuli arvestada palkade kasvuga. Nüüd tohib üüri tasuda nii peesodes kui dollarites, hinda dikteerib taas turg.

Seetõttu on mõnede inimeste jaoks läinud elu ka raskemaks. 40-aastane Romina Misenta ütles, et tema väikese korteri üür tõusis eelmise lepingu lõppedes ligi kolm korda.

Siiski tundub, et üürihinnad juba stabiliseeruvad. Argentina suurima kinnisvara veebilehe Zonaprop andmetel on igakuine hinnatõus nüüd madalaim alates 2021. aastast. Turul saadaval kortereid on nüüd lihtsalt rohkem.

Milei kriitikud leiavad samas, et tema reformid räsivad töölisklassi. President on endiselt populaarne, kuid küsitlused viitavad, et tema toetus on languses. 44 protsenti valijatest kiitis augustis Milei tegevuse presidendina heaks, aasta alguses oli see 60 protsenti.

Milei hoiatas juba varem, et tema vabaturu reformid muudavad paljude inimeste elu algul halvemaks, enne kui olukord paraneb. Milei kärpis inflatsiooni taltsutamiseks ka riiklikke kulutusi ja tühistas karmid majanduslikud regulatsioonid, mille ta päris eelmiselt vasakpoolselt peronistide valitsuselt.

Milei toob välja, et tema reformid annavad tulemusi. Ta eeldab, et järgmisel aastal on inflatsioon 18 protsenti, sel aastal peaks see olema 237 protsenti.

"Nad pärisid katastroofilise majandusolukorra ja sellest jamast väljatulemiseks kulub aega," ütles Harvardi ärikooli professor Alberto Cavallo.