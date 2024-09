Pärnumaal nähti pöialpoisi rännet lõunasse

Lindude ränne käib juba mõnda aega. Samas on septembri soojad ilmad osa linde veel paikseks jätnud ja äralendu edasi lükanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siin nädal aega tagasi, kui üle 20 kraadi veel sooja oli, siis võisime arvukalt veel suitsupääsukesi näha. Aga kui nädalavahetusel, õigemini juba reedel, külmaks läks, siis oli massiline linnu liikumine lõuna poole," ütles ornitoloog Jaak Tammekänd.

Tammekännu sõnul on näiteks sookured juba valdavalt Eestist lahkunud. Aga punarindade, käblikute ja rästaste rändeaeg alles tuleb. Neljapäeval oli aga Kabli linnujaam täis pöialpoiste sidinat.

"On nende väga, väga arvukas rändeliikumine. Suurusjärgus kuskil pooltuhat pöialpoissi on rõnga jalga saanud, aga neid, kes siit läbi liikunud on, neid on tuhandeid ja tuhandeid," lausus Tammekänd.

"Aktuaalse kaameraga" samal ajal linnujaama külastanud Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi viienda klassi õpilased said pöialpoiste kohta teada nii mõndagi. Näiteks, et pöialpoisid on Euroopa kõige väiksemad linnud ja isastel on pea peal oranžid suled ja emastel ainult kollased. Samuti, et pöialpoiss kaalub vaid viis grammi.

Pöialpoisi kaugemad rännuteed on olnud Prantsusmaa ja Itaalia.

"Pöialpoisid rändavad küll mitte päris Aafrikasse välja, vaid nende kaugemad rännuteed on olnud Prantsusmaal ja Itaalias ja mõni üksik on jõudnud isegi Inglismaani välja. Ja eile tuli uudis, et üks meie rõngastatud pöialpoiss jõudis Taani. Temal Taani jõudmiseks läks aega viis päeva, sellisel pisikesel viiegrammisel linnul. See on ikka päris, päris tegus lend," sõnas Tammekänd.