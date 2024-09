Nordica otsib uusi partnereid väljastpoolt Euroopat

Koostööst SAS-iga peatselt ilma jääv Nordica peab endale kiiresti uued partnerid leidma ja pigem leitakse need väljastpoolt Euroopat, ütles Nordica juhatuse esimees Remco Althuis. Tema sõnul on ühe lennuki jaoks värskelt sõlmitud leping Põhjamaade suurima lennufirmaga Widerøe.

Kolmapäeval teatas SAS, et oktoobri lõpus lõpeb nende Rootsi siseliinide teenindamise leping Nordic Aviation Groupi Xfly kaubamärki kasutava tütarfirma Regional Jetiga. Lisaks võivad SAS-i lennud Tallinna ja Stockholmi vahel väheneda päevas kuuelt lennult kahele.

Reede hommikul peetud pressikonverentsil rääkis Remco Althuis, et SAS-iga sõlmitud leping oli kahjumlik, kuid selle lõpetas siiski SAS ise, mitte Nordica.

Althuisi sõnul on neil õnnestunud ettevõtte rahavoog stabiliseerida ja see erastsamiseks ette valmistada ning tänavustel suvekuudel tegutseti kasumlikult. Kasumisse jäädakse ka septembris.

"Pingutame kõvasti plaani kallal, et tagada, et saaksime oma lennukitele 1. novembriks nii palju uusi kliente kui võimalik," lausus Althuis, kes tõi välja, et lisaks Vietnami odavlennufirmale Bamboo Airways, kellele üks Nordica lennuk lende teeb, on värskelt leitud rakendus veel ühele nende lennukile.

Nimelt on ettevõtte uus partner Norra ettevõte Widerøe, kellega on Althuisi kinnitusel selleks juba leping sõlmitud.

"Teiste lennukite jaoks peame leidma uue tegevuse. Arvestades selle majandusharu hooajalisust, on tõenäoline, et need uued lepingud leitakse väljastpoolt meie senist tegevuspiirkonda, väljastpoolt Euroopat, sest Euroopa turg on talvel väga aeglane," ütles Althuis.

15. oktoobriks oodatakse Nordica juhtkonnalt uusi tulevikuplaane, kuidas edasi tegutseda.

Nordica nõukogu liige Sander Salmu rõhutas, et koostöö lõppemine SAS-iga oli puhtalt SAS-i enda otsus ja tuli ka nõukogule väga ootamatult, kuid Nordica olukord on viimase aastaga märksa paremaks läinud. SAS-iga sõlmitud leping tõi Nordicale 2,2 miljonit eurot kahjumit ja seda on Salmu sõnul kinnitanud nii välisaudiitorid kui erikontroll.

"Selgus, et 2023. aasta esimeses pooles sõlmitud lepingu hindadega pole võimalik seda lepingut kasumlikult teenindada," rääkis Salmu. "Erikontrolli raporti pinnalt on alustatud eelmise ettevõtte juhtkonna vastu ka kriminaaluurimist neil samadel asjaoludel, et kas lepingu sõlmimisega on tehtud ettevõttele kahju."

Küsimusele, kui suur on tõenäosus, et Nordica läheb enne aasta lõppu pankrotti, vastas Althuis, et peamine fookus on praegu lennukitele töö leida ja hetkel tegeletakse kõigi partnerite toel selle küsimusega. Tema hinnangul on turuolukord praegu väga hea.

Ka Salmu märkis, et ettevõte on suvel tõestanud, et suudab lennata nii lennukvaliteedi mõttes kui ka finantsiliselt ning praegu võetakse olukorda samm-sammult.

"Vaatame 15. oktoobril esitatava plaani ära ja saame järgmise otsuse teha," lausus ta. "Ettevõte on töötanud väga intensiivselt uute klientide leidmiseks."