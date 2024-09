Kliimaministeerium: Nordicat võib oodata pankrot

Neljapäeval teatas Nordic Aviation Group, et oktoobri lõpust lõppeb Xfly kaubamärki kasutava tütarfirma Regional Jet leping SAS-iga Rootsi siseliinide teenindamiseks.

Salmu sõnul on kliimaministeerium sisuliselt aasta tänaseks teadvustanud, et ettevõte on keerulises seisus ja sellega võib kaasneda pankrot.

"Lõppkokkuvõttes on pankrot ikkagi juhatuse otsus, kui on selge, et ettevõte ei ole enam võimeline edasi toimima," ütles Salmu ERR-ile.

Kui novembrist lõppeb leping SAS-iga, siis praegu on lootus, et Nordica juhatus suudab leida uued kliendid.

Juhtkond ja nõukogu leppisid Salmu sõnul kokku, et 15. oktoobril tuleb juhatus välja plaaniga, mis edasi saab.

"Suures plaanis töö käib selle nimel, et leida uued kliendid ja teine osa, mis siis riigi poolt on, et me jätkame ka diskussiooni võimaliku huvilisega, kellega me oleme siiamaani ka läbirääkimistes olnud," rääkis Salmu.

Salmu sõnul on sõltumata SAS-i lepingu lõppemisest üks Euroopa päritolu investor jätkuvalt huvitatud lennufirma erastamisest.

Samas nentis Salmu, et kuigi suurt hinda Nordica eest oodata ei ole.

"Ei maksa ootusi seada, et hinnatase saab olema väga suur ja riigi jaoks suure majandusliku positiivse mõjuga. Pigem me ikkagi soovime, et ettevõte jätkaks Eestis tegevust. On ikkagi teenust eksportiv ettevõte, mis Eesti riigile toob ka maksutulu. Soov on, et Eesti lennundusettevõte säiliks," ütles Salmu.

Praeguse kava kohaselt müüdaks Salmu sõnul vaid Nordic Aviation Group koos tütarfirmadega, kuid lennukeid omav Transpordi Varahaldus jääks riigile.

Kui kaua Nordical peale SAS-iga lepingu lõppemist likviidseid vahendeid veel jaguks, Salmu ei öelnud. Vara suhtes ütles Salmu, et Nordicas seda eriti ei ole.

"Nordical vara ei olegi otseselt, tal on mõned lennukid, aga lennukite väärtus sellisel kujul kindlasti ei ole väga suure numbrilise väärtusega. Teenusettevõtete puhul tavaliselt nii on, et põhiväärtus seisneb klientides, töötajates, teenuses, mida ta pakub, mitte varas," rääkis Salmu.

Enne oktoobri keskpaika Salmu sõnul otsuseid ei tehta. "Täna me ootame 15. oktoobri juhatuse plaani, nägemust, mis see ettevõte on ja kuidas ettevõte tegevust jätkab. Jah, pankrot on stsenaarium, aga ootame kõigepealt ära juhatuse nägemuse," märkis Salmu.