Nordica esimese poolaasta puhaskahjum ulatus üle kaheksa miljoni euro

Nordic Aviation Groupi 2024. esimese poolaasta tulemused näitavad, et nende konsolideeritud puhaskahjum oli 8,2 miljonit eurot ja käive ligi 43,2 miljonit eurot. Aasta varem oli poolaastakahjum 7,6 miljonit eurot ja käive 54,9 miljonit eurot.

Selle aasta juuni lõpu seisuga oli grupil koguvara 63,2 miljonit eurot ehk 13 miljonit eurot mullusest vähem. Aktsionäri omakapital moodustas 4,8 miljonit eurot, 2023. aastal oli see 23,7 miljonit eurot.

Jätkuvalt on Nordical esitamata eelmise majandusaasta aruanne, mis tuleb ettevõtetel esitada poole aasta jooksul pärast majandusaasta lõppemist. Nordica majandusaasta lõppes 31. detsembril 2023, seega oli ettevõtte aruande esitamise tähtaeg juuni lõpus. Teada on aga see, et Nordica 2023. aasta üheksa kuu kahjum oli 11,9 miljonit eurot ning käive kasvas 85,5 miljoni euroni.

Nordica aktsiad kuuluvad kliimaministeeriumile, mille pressiesindaja Martin-Erich Torjus ütles ERR-ile, et aruande hilinemise asjus jagab kommentaare Nordica ise. Nordica kestlikkuse juht Nataly Dubbelman ütles augusti alguses ERR-ile, et ettevõte kahetseb aruandega hilinemist, kuid nad töötavad koos audiitoritega selle lõpliku versiooni viimistlemise kallal ja esitavad lõpliku aruande eeldatavasti hiljemalt augustis.

Äriregister tegi Nordicale tänavu 7. juulil trahvihoiatuse ja andis uueks aruande esitamise tähtajaks 6. augusti. 13. augustil väljastati aruandetrahvimäärus, kuna dokument on jätkuvalt esitamata.

Äriregistris on majandusaasta aruande tähtajaks esitamata jätnud ettevõtete juures selle kohta punases kirjas märge, mis kadus Nordica nime juurest eelmisel nädalal, ehkki aruanne puudus.

Registrite ja infosüsteemide keskuse (RIK) avalike suhete juht Heilika Kutsch ütles, et Nordica järelevalvemenetlus on pooleli, kuid eelmise nädala lõpus oli e-äriregistri portaalis tehniline tõrge, mistõttu oli teatud ühingutel puudu aruande esitamise staatus. Probleem sai tema sõnul lahendatud esmaspäeva hommikul kella 10.30-ks.

Nordica opereerib lennukeid, mis kuuluvad riigifirmale Transpordi Varahaldus. Juuli alguses teatas Transpordi Varahaldus oma möödunud aasta majandustulemustest: kahjum oli 10 miljonit eurot ja selle põhjustas suuresti vara allahindlus, mis oli tingitud Nordica majandusraskustest.

Aasta alguses üritas kliimaministeerium Nordicat edutult erastada.

2022. aastal teenis Nordica 90,6 miljoni euro suuruse käibe juures 1,5 miljonit eurot kasumit.

Nordica tütarfirmad on Xfly kaubamärki kasutav Regional Jet ja Nordic Aviation Advisory. Ka tütarfirmade möödunud aasta majandusaasta aruanded on jätkuvalt äriregistrile esitamata.