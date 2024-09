Järgmisel aastal arengukoostöö keskusele eraldatav summa on veel selgusetu

Eelmisel nädalal avalikkusele tutvustatud 2025. aasta riigieelarve on tegevuspõhine, mistõttu on sealt keeruline konkreetsete ametiasutuste tulude ja kulude infot üles leida, kuid erinevalt paljudest teistest asutustest, mille puhul on ministeeriumides see teadmine olemas, ESTDEV-i kohta see veel puudub.

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja pikaajalise humanitaarabi projektides.

Näiteks on rahvusvaheline arengukoostöö keskus muu hulgas tegelenud projektidega, mis puudutavad Moldova hariduse digipööret, Keenia inimeskse digiarengu toetamist, Gruusia maaelu arengut ja Ukraina asenduskodaude süsteemile üleminekut.

Välisministeeriumi pressiesindaja Liisa Toots ütles ERR-ile, et kui palju riik tuleval aastal arengukoostöö keskuse tegevuseks raha plaanib kulutada, alles selgub.

"Eelarve läbirääkimised ministeeriumi ja ESTDEV-i vahel on alles algamas," tõdes Toots, kelle sõnul ei teki vastust enne sügise lõppu.

Küll aga on teada, et välisministeerium on otsustanud vähendada enda rahastatud sihtasutuste tegevustoetusi kümne protsendi võrra.