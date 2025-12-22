ESTDEV-i juhi kohale tuleb konkurss

"Praegu oskame öelda vaid nii palju, et ESTDEV-i juhi ametikohale sobiva kandidaadi leidmiseks kuulutame peatselt välja avaliku konkursi," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Reti Tauts esmaspäeval ERR-ile.

Sellekohase otsuse tegi reedel ESTDEV-i nõukogu, mille esimees on välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja nõukogu liikmete seas on veel kaks välisministeeriumi ametnikku ning lisaks rahandusministeeriumi kantsler ja MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud tegevjuht.

Ministeeriumi esindaja sõnul avalikustatakse täiendav info ESTDEV-i juhi konkursi kohta keskuse kodulehel ja CV Online'i keskkonnas.

"Ootame kandideerima kõiki, kel on huvi ja vastav pädevus," lisas ta.

ESTDEV- tegevusmaht on viimastel aastatel oluliselt kasvanud ning organisatsiooni akrediteerimisega Euroopa Komisjoni juures avanesid keskusele uued, senisest märksa suuremad rahastusvõimalused, mille kaudu saab Eesti paremini oma eesmärke rahvusvahelises koostöös ellu viia.

Kommenteerides Jääratsi siirdumist välisministeeriumisse, ütles kantsler Vseviov, et Jääratsil on kaalukad teadmised ja kogemused Euroopa Liidu küsimustes ning ta naaseb välisministeeriumisse, kus asub tegelema EL-i üldasjade teemadega, pidades silmas ka eesseisvaid EL-i pikaajalise eelarve (MFF) läbirääkimisi.

Jäärats on varem töötanud riigikantselei EL-i asjade direktorina, juhtinud Eesti EL-i Nõukogu eesistumist, osalenud Eesti liitumisläbirääkimistel EL-i ja Schengeni alaga ning olnud seotud Lissaboni leppeni viinud protsessidega.