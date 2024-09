Põhikooli käsitöötunnid on sellest aastast sooneutraalsed

Sellest õppeaastast on põhikooli tööõpetuse- ja käsitöötunnid kohustuslikult sooneutraalsed, tuginedes kaasajastatud õppekavale. Kuigi mitmetes koolides on üleminek veel pooleli, näeb haridusministeerium suuremat murekohta lapsevanemate mõttemustris.

Käsitöös, kodunduses ja tehnoloogiaõpetuses kehtivad nüüd kooliastmeti ühised õpitulemused. Seega tuleb poistel õppida lisaks käsitöötehnikaid ja kodundust, tüdrukutel puu- ja metallitööd.

Peetri Koolis on sooneutraalset tehnoloogiaainet õpetatud juba kuus aastat.

"Kõik õpilased saavad töötada ja proovida kõiki materjale, me oleme nendest teinud erinevad kursused. Viiendas klassis õpilased nii õmblevad kui ka saavad puutööd ja kodunduse tundi, aga ka savitundi või arhitektuuritundi. Kõik õpilased läbivad kõik kursused, et saada esmane kogemus, kuidas mingi materjaliga üldse töötada," rääkis Peetri Kooli "Ideest teostuseni" aineõpetaja Inga Veskimägi.

Kuigi õpilaste käelised oskused on ajas kehvemaks muutunud, tulevad nad tundi hea meelega, ütles õpetaja.

Hoolimata sellest, et praegu ei ole veel kõikides koolides uuenenud õppekava kasutusel, ei lähe haridusministeerium kedagi karistama, vaid nõustab ja pakub vajadusel tuge. Suurimaks katsumuseks võivad ministeeriumi hinnangul olla hoopis lapsevanemad.

"Kohustus seda rakendada on," haridusministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika peaekspert Kertu Tort. "Iseasi, kuidas ta tehniliselt välja näeb ja kuidas nende muutustega toimimine on nüüd septembri lõpuks toimunud. Võib-olla täna on veel väljakutseks lapsevanemad, kes ei pruugi olla niivõrd teadlikud selle vajalikkusest ja on ikkagi juurdunud oma soostereotüüpsete uskumuste juures."