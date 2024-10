Liberty mõisa uueks omanikuks saab Taavet Hinrikuse ja Sten Tamkivi ettevõte

Riigi Kinnisvara AS leidis Tallinnas Rocca al Mares asuvale Liberty suvemõisale eelmisel nädalal toimunud enampakkumisel 2,62 miljoni euroga ostja ning nüüd sai avalikuks, et selleks oli osaühing Notorious, mille omanikud on Taavet Hinrikus, Kristina Siimar, Sten Tamkivi ja Martin Tälli.

3,6 hektari suuruse mereäärse kinnistu enampakkumise alghind oli 890 000 eurot, kuid oksjon kujunes aktiivseks ning pidevalt suurenevate pakkumiste tõttu lõppes alles 2,5 tundi pärast esialgu kavandatud tähtaega.

Neljapäeval kogunes RKAS-i juhatus, mis otsustas, et kõik viis pakkumist vastasid nõuetele ning enampakkumise võitis OÜ Notorious, kelle pakkumine oli 2,62 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Äriregister näitab, et Notorious on 2005. aastal asutatud ettevõte, mille omanikud on Taavet Hinrikus, Kristina Siimar, Sten Tamkivi ja Martin Tälli ning mille tegelik kasusaaja on Taavet Hinrikus.

Ettevõtte peamine tegevusala on omavahendite investeerimine erinevatesse globaalsetesse varaklassidesse.

Liberty mõisa kinnistul asub seitse hoonet ja Vana-Liberty hoone vundament. Hooned on aastakümneid tühjalt seisnud, kuid Nõukogude ajal tegutses seal pioneerilaager.

Tänaseni on autentselt alles Egon Kochi kahekorruseline puidust katusekorrusega suvilahoone, mille soonitud seinad, unikaalne kassettlagi ja tahveldatud lükanduksed on hästi säilinud.

Egbert Kochi suvilast on säilinud vaid vundament. Uus omanik peab hoone taastama selle esialgses kohas, mahus ja välisilmes hiljemalt 2027. aasta lõpuks.

Kinnistul asub ka Daheimi maja – kõrge paekivisokliga palkmaja, milles on säilinud algne kamin ja samuti suures osas algne siseviimistlus.

Liberty kompleks lahutati vabaõhumuuseumi kinnistust 2013. aastal ja anti üle RKAS-ile, sest sinna oli plaanis rajada presidendi residents. Lisaks oleks residents pidanud võimaldama võõrustada väliskülalisi.

Kompleksi renoveerimine hakkas venima riigihangete läbikukkumise tõttu. Algselt pidurdus projekteerimishange ja seejärel nurjus ehitushange, sest kõik laekunud pakkumused ületasid ehitamiseks ette nähtud 4,4 miljoni euro piiri.

Venimise tõttu ei jõudnud kantselei Toomas Hendrik Ilvese presidendiks olemise ajal hoone rajamist otsustada, mistõttu ehitamisotsuse langetamine jõudis president Kersti Kaljulaidi lauale.

Kaljulaid seda siiski vajalikuks ei pidanud ning ka praegune president Alar Karis ei väljendanud selle vastu huvi.