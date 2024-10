"Aktuaalne kaamera" uuris tudengitelt, milline on hea õpetaja

Kuigi Eestis on endiselt suur õpetajate puudus, võime rõõmustada selle üle, et sel sügisel alustas õpetajaks õppimist rekordarv tudengeid. Laupäevase õpetajate päeva puhul küsisime Tartu Ülikooli haridusteaduste tudengitelt, milline on hea õpetaja.

Ilmselt suudavad paljud meist nimetada vähemalt ühe õpetaja, kes meid eriti sügavalt mõjutas. Selline lugu on ka haridusteaduste doktorandil Liisi Pajulal.

"Nele Mariste, ta õpetas Tallinna Rahumäe põhikoolis, ma ei tea kas ta siiamaani õpetab, aga ta on teatud ringkondades täiesti kangelasstaatuse saavutanud. See, millise soojuse ja tähelepanuga ta suhtus oma hoole all olevatesse lastesse, kui inspireeriv see sügav inimlikkus siiamaani on," ütles haridusteaduste instituudi doktorant Liisi Pajula.

Kui reedel toimus nii mõneski haridusasutuses ühine koogisöömine ja kiituste jagamine, siis laupäeval tunnustatakse Jõhvi kontserdimajas Eesti parimaid õpetajaid, koolijuhte, tugispetsialiste ja haridusse panustajaid.

Klassiõpetaja viienda kursuse tudeng Kaileen Geidik ütles, et hea õpetaja on see, kes kuulab ja püüab mõista õpilast.

"Ja inimesena on see, kes ta ise päriselt on. kes ei püüa täita mingisugust rolli, vaid on see, kes ta siiralt ja südamest on. Ja püüab anda edasi parimat, mida ta saab anda. Ma ei liigitaks seda nii, et hea õpetaja on see, kes on tore, ja halb õpetaja see, kes on kuri. On toredust vaja, on konkreetsust vaja, see kõik teebki ühest õpetajast hea õpetaja," rääkis Geidik.

Kaks aastat tagasi Ukrainast Eestisse ja Tartu Ülikooli tulnud Jaroslav Opanasenkol jagus samuti Eesti haridussüsteemile palju kiidusõnu.

"Ma arvan, et vabadus on kõige tähtsam. Eesti õpetajad on üsna unikaalsed. Nad on väga toetavad ja neil on minu perspektiivist vaadates palju vabadust. Täna siin ka rääkisime, et õpetaja peab olema kunstnik. Väga huvitav on ka uurida nende mitmekesisust," lausus Opanasenko.