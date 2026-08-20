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Aliis Aalmann: slämmluuletus iseseisvuse taastamise aastapäevaks

Arvamus
Foto: Siim Lõvi/ERR
Arvamus

Eesti Vabariigi taastamise 35. aastapäeva puhul Kadrioru roosiaias toimunud presidendi vastuvõtul esitas slämmluuletuse vormis kõne Aliis Aalmann.

kui Arno isaga koolimajja jõudis,
oli süsteem õpetajad läbi põletanud
 
õpetaja peab olema missioonitundeline kõiketegev olend, kes on suuteline elama – ei, mitte õhust ja armastusest –, vaid pidevast kahtluse alla seadmisest ja enesetõestamisest
rõhutatakse vajadust õpilasi suunata ise mõtlema, justkui varem poleks keegi sellega tegelenud
rõhutatakse vajadust arendada õpilaste pädevusi, justkui varem poleks keegi sellega tegelenud
on need, kes teavad, mis on õige, ja ülejäänud on õpetajad
 
tehakse uus visioon, uus kava, mida väljendatakse sõnadega "me"
me peame tegema, aitama, suunama
ent lõpuks see, kes teeb ja aitab, on õpetaja
ta püüab aidata kõik õpilased paadile, et nad ei upuks
 
ent kas ta kaardistas vee omadused ja paadi asukoha
kas ta tegi kindlaks, millest on paat tehtud ja kuidas reageerib see vee, tuule ja päikesega
kas ta selgitas välja õpilaste individuaalsed vajadused
kas ta arvestas sellega, et kõik ei tahagi olla paadis
ega vees
 
kõne pidamine roosiaias
on paljuski nagu ühe kontakttunni andmine
 
ja minu roll on olla inspireeriv ja motiveeriv kõigi jaoks korraga
vajadusel peaksin lihtsustama või vastupidi rääkima just keerulisemalt
kindlasti jõudma iga indiviidini
tegema seda särasilmselt ja lootusrikkalt
 
püüdke siis teiegi hoida särasilmsust
 
juhend palub ühendada liitsõna kaarega, õpilane ringitab sõnu
nimi Kolumbus kirjutatakse ümber nimena Klombus
Aavik on kolme a-ga
koma rea alguses
õpilane ei tea ka kevadel, mis on paroolid, et arvutisse sisse logida
kas õpetaja motiveeris teda ikka piisavalt? selgitas, et paroolid on õpilasele endale vajalikud?
demokraatia definitsiooniks kirjutatakse "kurb lugu"
samasuguse definitsiooni võiksin anda ka meie haridussüsteemile
 
praegu loevad õpetajad õigeks ka järgmised vastused:
kirjanik Tammsarapuu ja jõgi Missipissi
põhikooli eksamitöös kirjutab õpilane Triinu ja Taavi asemel Tihemets ja Tiina, siis tuleb see õigeks lugeda, sest vähemalt leidis ta õige koha üles, sai aru, et mõlemad nimed algavad T-tähe pealt – hinnata õpilase kasuks
jah, on toredaid hetki, inspireerivaid hetki, ent pinnal püsimiseks sellest ei piisa
ja üleüldse ei tohiks ükski õpetaja märkusi panna, sest kodus tuvastasid vanemad, et nende laps pole võimeline ühegi rikkumisega hakkama saama
palun võtta see märkus maha
 
tõenäoliselt on samasugune tagasiside ka minu tänasele kõnele
palun võtta see märkus maha
 
selgub, et haridussüsteemi suurim probleem on õpetaja
palun võtta see õpetaja maha
täna ei ole õpetajate päev
aga mure ei küsi tähtpäeva
selle kõige taustal teadvustan ma ka positiivset:
meil on vaba Eesti riik, elujõuline eesti keel ja eestikeelne haridus, mitmekesine kirjandusmaastik
õpetajad, kes usuvad endiselt, et olukord läheb paremaks, kes panustavad jätkuvalt oma energiat noortesse
palun ärme jätame neid üksi
 
aga täna on roosiaia pidu – seega nautigem
Head Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva! 

Toimetaja: Kaupo Meiel

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