Aliis Aalmann: slämmluuletus iseseisvuse taastamise aastapäevaks

kui Arno isaga koolimajja jõudis,

oli süsteem õpetajad läbi põletanud

õpetaja peab olema missioonitundeline kõiketegev olend, kes on suuteline elama – ei, mitte õhust ja armastusest –, vaid pidevast kahtluse alla seadmisest ja enesetõestamisest

rõhutatakse vajadust õpilasi suunata ise mõtlema, justkui varem poleks keegi sellega tegelenud

rõhutatakse vajadust arendada õpilaste pädevusi, justkui varem poleks keegi sellega tegelenud

on need, kes teavad, mis on õige, ja ülejäänud on õpetajad

tehakse uus visioon, uus kava, mida väljendatakse sõnadega "me"

me peame tegema, aitama, suunama

ent lõpuks see, kes teeb ja aitab, on õpetaja

ta püüab aidata kõik õpilased paadile, et nad ei upuks

ent kas ta kaardistas vee omadused ja paadi asukoha

kas ta tegi kindlaks, millest on paat tehtud ja kuidas reageerib see vee, tuule ja päikesega

kas ta selgitas välja õpilaste individuaalsed vajadused

kas ta arvestas sellega, et kõik ei tahagi olla paadis

ega vees

kõne pidamine roosiaias

on paljuski nagu ühe kontakttunni andmine

ja minu roll on olla inspireeriv ja motiveeriv kõigi jaoks korraga

vajadusel peaksin lihtsustama või vastupidi rääkima just keerulisemalt

kindlasti jõudma iga indiviidini

tegema seda särasilmselt ja lootusrikkalt

püüdke siis teiegi hoida särasilmsust

juhend palub ühendada liitsõna kaarega, õpilane ringitab sõnu

nimi Kolumbus kirjutatakse ümber nimena Klombus

Aavik on kolme a-ga

koma rea alguses

õpilane ei tea ka kevadel, mis on paroolid, et arvutisse sisse logida

kas õpetaja motiveeris teda ikka piisavalt? selgitas, et paroolid on õpilasele endale vajalikud?

demokraatia definitsiooniks kirjutatakse "kurb lugu"

samasuguse definitsiooni võiksin anda ka meie haridussüsteemile

praegu loevad õpetajad õigeks ka järgmised vastused:

kirjanik Tammsarapuu ja jõgi Missipissi

põhikooli eksamitöös kirjutab õpilane Triinu ja Taavi asemel Tihemets ja Tiina, siis tuleb see õigeks lugeda, sest vähemalt leidis ta õige koha üles, sai aru, et mõlemad nimed algavad T-tähe pealt – hinnata õpilase kasuks

jah, on toredaid hetki, inspireerivaid hetki, ent pinnal püsimiseks sellest ei piisa

ja üleüldse ei tohiks ükski õpetaja märkusi panna, sest kodus tuvastasid vanemad, et nende laps pole võimeline ühegi rikkumisega hakkama saama

palun võtta see märkus maha

tõenäoliselt on samasugune tagasiside ka minu tänasele kõnele

palun võtta see märkus maha

selgub, et haridussüsteemi suurim probleem on õpetaja

palun võtta see õpetaja maha

täna ei ole õpetajate päev

aga mure ei küsi tähtpäeva

selle kõige taustal teadvustan ma ka positiivset:

meil on vaba Eesti riik, elujõuline eesti keel ja eestikeelne haridus, mitmekesine kirjandusmaastik

õpetajad, kes usuvad endiselt, et olukord läheb paremaks, kes panustavad jätkuvalt oma energiat noortesse

palun ärme jätame neid üksi

aga täna on roosiaia pidu – seega nautigem

Head Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva!