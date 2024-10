Rootsi valmistub Lätti sõdureid saatma

Ligi 600 Rootsi elukutselist sõdurit suunduvad 2025. aasta alguses Lätti, et liituda NATO maavägedega.

Rootsi välisminister ja kaitseminister näitasid reedel Lõuna-Rootsis Läti kaitseminister Andris Sprudsile, kuidas sõdurite ettevalmistused käivad.

Ajateenijad ja elukutselised sõdurid sooritasid ministrite nähes harjutusväljal soomukitega laskeharjutusi.

Läti kaitseminister Spruds rõhutas regionaalse julgeoleku tugevdamise vajadust.

"Meil on arusaam, et elame väljakutseid pakkuvas maailmas. Peame vankumatult toetama Ukrainat, piirama ja vastu seisma Venemaale, kes on agressiivne riik. Ning loomulikult tugevdama koos regionaalset julgeolekut, aga nüüd ka NATO-t," sõnas Spruds.

Spruds märkis, et Läti on väga tänulik ja õnnelik, et Rootsi on NATO liige. "Ma arvan, et see on ajalooline otsus, mis tugevdab kogu allianssi, tugevdab ka piirkonda. Ja loomulikult oleme väga tänulikud, et Rootsi tegi otsuse saata väed Lätti," ütles Spruds.

Rootsi välisminister Maria Malmer Stenergard kinnitas, et Rootsi kohustused liitlaste kollektiivkaitses on vankumatud.

Ta märkis, et pataljoni saatmine aitab muuta Läti, Rootsi, aga ka NATO kui terviku turvalisemaks.

Rootsi suurtükiväe jaoülema abi Elias Rispling rääkis, et sõdurid on motiveeritud, kuna tegemist on esimese ülemere lähetusega pärast Rootsi NATO-ga liitumist.

"Olen väga motiveeritud," rääkis Rispling. "Mina ja mu sõdurid, me oleme väga motiveeritud ning ootame seda eriti seetõttu, et see on esimene ametlik (ülemere) NATO lähetus Rootsile pärast seda, kui oleme päriselt alliansi liikmed."

Rootsi liitus NATO-ga selle aasta märtsis.