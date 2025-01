Rootsi sõdurid saabusid Lätti

Rootsi sõdurid saabusid laupäeval Lätti, et ühineda NATO rahvusvahelise brigaadiga. Tegemist on Rootsi esimene NATO missiooniga pärast allianssiga liitumist, vahendas LSM .

Rootsi mehhaniseeritud jalaväepataljon saabus Lätti, et ühineda Lätis paikneva NATO brigaadiga, mis allub NATO Põhjadiviisile.

Lätis hakkab ülesandeid täitma ligikaudu 500 Rootsi sõdurit.

"Liitlassõdurite ja sõjatehnika arv Lätis kasvab jätkuvalt," ütles Läti kaitseminister Andris Sprūds. "Rootsi liitumine NATO brigaadiga Lätis on selge kinnitus, et allianss on ühtne ja Venemaa igasugusele vaenulikule tegevusele järgneb selge vastus. Olen kindel, et meie ühised sõjaväeõppused annavad suurepärase kogemuse nii Rootsi, Läti kui ka teiste liitlaste sõduritele."

Läti peaminister Evika Silina rõhutas, et tegemist on olulise sammuga Rootsi integreerumiseks NATO-ga ning ühiseks regionaalseks koostööks kaitsevõime tugevdamiseks.

Lätis asuv rahvusvaheline NATO brigaad koondab vägesid 13 allianssi liikmesriigist.

"Rootsi sõdurite liitumine NATO vägedega Lätis on meie regiooni julgeoleku ja ühise kaitsevõime tugevdamise seisukohalt väga oluline," rõhutas Silina. Samuti märkis ta, et praegune geopoliitiline olukord on liitnud Läänemere piirkonna riike ning soodustanud laiemat koostööd ka NATO tasandil.

"Läti on nii Euroopa Liidu kui NATO välispiir ning meie kodanike julgeoleku eest hoolitseb Lätis asuv NATO rahvusvaheline brigaad," lisas Silina.

Sõdureid võeti vastu Riia sadamas.

"Meil on au siin olla ning oleme pühendunud ja valmis panustama NATO kollektiivkaitse- ja heidutuspüüdlustesse Läänemere piirkonnas," ütles jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Henrik Rusdahl. "See on ajalooline sündmus, kuid samas ka meie uus reaalsus. Meil ​​on oluline missioon ja me oleme uhked, et saame seda koos liitlastega läbi viia."

Lähipäevil toimub tseremoonia, kus Rootsi pataljon liitub ametlikult Lätis asuva NATO brigaadi koosseisuga.