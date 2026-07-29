Läti kaitseminister: Venemaa otsene rünnak NATO vastu on praegu võimatu

Praegu ei ole Venemaa otsene rünnak NATO vastu võimalik ja sellist järeldust ei tehta ainult avalikkuse rahustamiseks, vahendas Läti Rahvusringhäälingu portaal LSM kaitseminister Raivis Melnise intervjuud LETA-le.

Sõjaväelase taustaga Läti kaitseministri hinnangul on Venemaa lõksus: Ukraina võitleb edukalt nii Venemaa logistika vastu kui ka hävitab kaugemaid sihtmärke. see takistab Venemaal oma rünnakuid edasi arendada, mistõttu on otsene sõjaline rünnak ühe või mitme NATO riigi vastu võimatu.

Ja isegi kui venemaa sellise sammu teeks, avaks see Melnise sõnul kohe Ukrainale palju suuremad võimalused oma operatsioonide käivitamiseks, mida Venemaa endale lubada ei saa.

"Kahel rindel sõdimine oleks strateegiline viga. Juba Ukraina ründamine oli strateegiline viga ja valearvestus. Seetõttu ei ole Venemaal võimalik lähitulevikus midagi sarnast teha. Ma ei ütle seda ainult rahustamiseks," rõhutas Melnis.

Rääkides Venemaa võimest muid provokatsioone korraldada tõi Melnis välja, et need juba toimuvad, näiteks ebaseadusliku immigratsiooni osas. Venemaa võib käivitada ka muud tüüpi provokatsioone, kuid kaitseministri sõnul on nii Läti armee kui ka siseasjade teenistused neile valmis reageerima.

"Meil ei kõnni ringi ühtegi rohelist mehikest, nagu ei lenda ka droone. Ja kui on droon, siis me hävitame selle, kui aga on rohelised mehikesed, siis nad arreteeritakse või tehakse kahjutuks. Nii siseasjade teenistused kui ka relvajõud on valmis, et provokatsioonid kahjutuks teha."

Samas usub Läti kaitseminister, et Venemaa ehitab tulevikus oma armee uuesti üles. Ja just seetõttu muudab ka NATO oma armeed tugevamaks, et need suudaks Venemaad peatada ja vajadusel alistada.

"Aga kas me suudame [Venemaa diktaatori Vladimir] Putini pähe pugeda? Ei. Me peame olema valmis ja me valmistame oma vägesid ette nii provokatsioonideks kui ka riigi kaitsmiseks," kinnitas kaitseminister.

Raivis Melnis (48) on taustalt Läti sõjaväelane. Ta oli eelmise peaministri Evika Siliņa sõjalise koostöö nõunik. Ta on alates 28. maist Läti kaitseminister Andris Kulbergsi juhitavas valitsuses.