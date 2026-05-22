USA vägede liigutamine toob kaasa logistilise katsumuse

USA president Donald Trump teatas sotsiaalmeedias, et saadab Poola 5000 sõdurit. Tõenäoliselt liigutatakse sõdurid Saksamaal asuvatest baasidest idatiivale, mis kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul võib logistiliselt keerukaks muutuda.

USA tühistas hiljuti üllatuslikult 4000 sõduri rotatsiooni Poola. Seejärel tekkisid kohe spekulatsioonid, et ameeriklased võivad idatiivale saata hoopis need väed, mis lubati välja tõmmata Saksamaalt. Kaitseministri Hanno Pevkuri sõnul võiski nüüd nii minna, kuigi ametlikku kinnitust veel ei ole. Raske on ka öelda, millal võiksid sõdurid kohale jõuda.

"See sõltub väga palju sellest, millisest üksusest räägitakse, sest kui see on maaväeüksus, siis iseenesest selle liigutamine väga palju aega ei võta. Pigem on küsimus nüüd selles, et kui see on püsivalt Saksamaal paiknev brigaad, siis keerulisem on kogu see muu logistika, mis puudutabki brigaadi teenindamist, brigaadis olevate perede teenindamist," lausus Pevkur.

"Kui oleks võimalik kaasa rääkida, siis ma arvan, et ennekõike peaks mõtlema vägede peale, mis tegelevad õhukaitsega ja igasuguste droonirünnakutega, sabotaaž ja sellised asjad, mis hübriidsõja sisse kuuluvad. Kiirreageerimine, kohene ohule reageerimine, üllatusrünnakute tõrjumine, loomulikult sellised võimed," sõnas riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Alar Laneman.

Ameeriklased vaatavad endiselt üle kogu oma väepaigutust Euroopas, mis võib aega võtta vähemalt kaks nädalat. Trumpi teade tuli veidi enne NATO riikide välisministrite kohtumist Rootsis. Poola suunduvatest vägedest süvitsi ei räägitud, kuid välisminister Margus Tsahkna sõnul oli liitlaste seas kindlasti tunda pingelangust.

"Meie sõnum oli loomulikult see, et kui USA vähendab oma kohalolekut Euroopas, siis see peab toimuma koordineeritud teel. See peab toimuma niimoodi, et NATO heidutus tegelikult ei vähene. Kui Euroopa teeb rohkem, siis see üleminek peab olema tegelikult sujuv. Mul oli võimalus ka USA välisminister Marco Rubioga eraldi rääkida, kus ma ka selgitasin justnimelt Baltimaade olukorda, mis puudutab nii USA vägesid kui ka seda, mida Venemaa täna teeb," sõnas Tsahkna.

Tsahkna lisas, et ameeriklased kinnitasid üle oma pühendumust NATO-le ja muud spekulatsioonid tuleks lõpetada. Lisaks avaldas allianss toetust Balti riikidele hiljutiste droonijuhtumite ja Venemaa ähvarduste tõttu.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

