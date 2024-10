Analüüs: september oli Vene vägedele kaotustelt teine kõige halvem kuu

Kiievi avaldatud andmete kohaselt oli september Ukrainas sõdivate Vene vägede jaoks surmavaim kuu pärast täiemahulise sissetungi algust, teatas väljaanne The Kyiv Independent.

Ukraina relvajõudude peastaabi päevaaruannete kohaselt kaotas Venemaa septembri jooksul 38 130 sõdurit, kuid pole selge, kui palju oli nende seas hukkunuid, aga üldine konsensus on, et see hõlmab surnuid, haavatuid, teadmata kadunuid ja vangistatuid.

Seda arvu ületab vaid 2024. aasta mai näitaja, mil Ukraina andmetel kaotas Venemaa 38 940 võitlejat.

Analüütiku Ragnar Gudmundssoni kalkulatsioonide kohaselt oli Moskva vägede kümnest kõige kaotusterohkemast päevast pärast täiemahulise sissetungi algust neli päeva möödunud kuul – 22. septembri kaotuste suuruseks oli 1500 meest , 28. septembril 1470, 21. septembril 1440 ja 24. septembril 1400 võitlejat.

Andmed ei näita, kus kaotused tekkisid, kuid Venemaa on jätkanud pealetungi Ida-Ukrainas, vallutades viimati Donetski oblastis Vuhledari linna.

The Kyiv Independent märkis, et Ukraina on alates täiemahulise sissetungi algusest avaldanud iga päev hinnangu hukkunud ja haavatud Vene sõdurite arvu kohta, kuid esialgu valitses läänes nende numbrite täpsuse suhtes mõningane skepsis.

"Sõja alguses, kui ma Moskvas olin, ei spekuleerinud me arvude üle, sest seal kõlas palju propagandat," ütles Ühendkuningriigi endine kaitseatašee John Foreman, kes töötas Moskvas aastatel 2019–2022. "Kuid mulle tundub, et viimase pooleteise aasta jooksul on Briti, Ameerika ja Ukraina hinnangud kõik sarnaseks muutunud."

Sõja käigus hakkasid Ukraina lääneliitlased avaldama oma hinnanguid Venemaa kaotuste kohta ja need on üldjoontes kooskõlas Kiievi hinnangutega.

"Viimased neli kuud on osutunud Vene vägede jaoks kõige kulukamaks alates sõja algusest 2022. aastal," öeldakse Briti sõjaväeluure 23. septembris aruandes. Raporti kohaselt oli Venemaa hukkunute ja haavatute arv eelneval neljal kuul ühes päevas keskmiselt üle 1000: mais oli see 1262, juunis 1163, juulis 1140 ja augustis 1187. Sama aruande kohaselt on Venemaa kaotuste koguarvu alates täismahulise invasiooni algusest tõenäoliselt üle 610 000.

BBC: Vuhledari vallutamisel kaotas Vene mustade barettide brigaad rohkem sõdureid kui 10 aastaga Tšetšeenias

Venemaa 155. merejalaväe brigaad kaotas Vuhledari linna vallutamiseks peetud lahingutes aasta jooksul rohkem eliitsõdureid kui kümne aasta jooksul Tšetšeenias, selgus Briti rahvusringhäälingu BBC venekeelse toimetuse avaldatud ülevaatest.

BBC andmetel sai Vuhledari lahingutes surma vähemalt 211 selle brigaadi merejalaväelast ning veel 42 inimest on teadmata kadunud. See ületab oluliselt selle üksuse kaotusi kümne aasta jooksul Tšetšeenias, märkis väljaanne.

Lahingutest võttis osa ka Venemaa 40. merejalaväebrigaad Petropavlovski-Kamtšatskist ja BBC ajakirjanikel õnnestus saada kinnitus 72 selle üksuse võitleja surma kohta.

BBC analüüsi kohaselt võisid 155. ja 40. merejalaväebrigaad kokku Vuhledaris kaotada rohkem kui 2100 inimest, sealhulgas surnud, raskelt haavatud ja teadmata kadunuks jäänud. See on 40 protsenti nende kahe üksuse sõjaeelsest suurusest.

Vene merejalaväelased, keda tuntakse ka mustade barettide nime all, ründasid Vuhledari soomusmasinate, sealhulgas jalaväe lahingumasinate ja tankide toetusel ning neid abistasid ka motoriseeritud jalaväeüksused, mis olid mehitatud mobiliseeritute ja vabatahtlike sõduritega.

Merejalaväelaste kahjude ulatust kinnitab fakt, et mõlemasse brigaadi hakati kaasama Vene vangidest moodustatud Storm-Z üksusi, lisas väljaanne.

Vuhledar on strateegiliselt oluline punkt ja selle ümber toimus kõige ägedam võitlus 2022. aasta sügisel ja 2023. aasta talvel. Ukraina kaitsevägi lahkus Vuhledarist ametlikult 2. oktoobril.

Allikas: Ukraina tappis raketilöögiga kuus Põhja-Korea ohvitseri

Ukraina tappis okupeeritud Donetski lähedal korraldatud raketirünnakuga üle 20 Venemaa poolel võidelnud sõjaväelase, nende seas ka kuus Põhja-Korea ohvitseri, teatas Ukraina sõjaväeluure allikas reedel.

Lisaks sai haavata veel kolm Põhja-Korea sõjaväelast.

Põhjakorealased olid teate kohaselt sõitnud rinde lähedale, et kohtuda oma Vene kolleegidega ja vahetada kogemusi.

Mitme Venemaa Telegrami-kanali teatel näidati põhjakorealastele, kuidas venelased valmistuvad rünnakuks ja kaitseks.

Varem teatas Ukraina luurepeavalitsus, et ajutiselt okupeeritud Ukraina alale on saabunud Põhja-Korea sõjaväelased, seal hulgas insenerivägede esindajad, mis näitab Venemaa ja Põhja-Korea tihedat koostööd.

Väljaanne LIGA.net märkis, et Põhja-Korea sõdurite rakendamisest Venemaa agressioonisõtta rääkis USA kaitseministeeriumi esindaja juba juunis, kui ta hoiatas, et korealastest saab Ukrainas kahuriliha. 18. juunil alustas pärast 24-aastast vaheaega visiiti Põhja-Koreasse Venemaa režiimijuht Vladimir Putin, kes allkirjastas sealse diktaatoriga strateegilise partnerluse kokkuleppe.