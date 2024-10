Sõja 955. päev: Ukraina väed tabasid rakettidega kolme Vene komandopunkti

Oluline laupäeval, 5. oktoobril kell 21.37:

- Ukraina staap: Ukraina väed tabasid rakettidega kolme Vene komandopunkti;

- Vene väed kaotasid Donetski oblastis lennuki või suure drooni;

- Zelenski esitleb eelseisval Ramsteini kohtumisel Ukraina võiduplaani;

- Vene kaotused olid septembris kogu sõja suuruselt teised;

- Vuhledari vallutamisel kandsid suuri kaotusi Vene mustad baretid;

- Ukraina tappis raketilöögiga kuus Põhja-Korea ohvitseri;

- Lääne luurete hinnangul saab Venemaa pooled mürsud Põhja-Koreast;

- Eelmise ööpäeva jooksul toimus rindel 159 kokkupõrget;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1230 sõdurit.

Ukraina staap: Ukraina väed tabasid rakettidega kolme Vene komandopunkti

Ukraina kindralstaabi teatel tabasid Ukraina väed Storm Shadow ja GMLRS-rakettidega kolme Vene komandopunkti

Rünnakud tabasid 35. ja 27. eraldiseisva mootorrelvade brigaadi, samuti Vene relvajõudude 2. ühendrelvaarmee komandopunkte, teatas staap Telegrami postituses.

Staap ei täpsustanud löökide asukohti ega kuupäevi.

USA-st tarnitud GMLRS-rakettide lennuulatus on umbes 70 kilomeetrit ja need tulistatakse HIMARS-i kanderakettidest.

Defence forces hit three command posts of the occupants - AFU General Staff



We are talking about the command posts of the 35th and 27th separate motorised rifle brigades, as well as one of the command posts of the 2nd Combined Armed Forces Army of the Russian Armed Forces. The… pic.twitter.com/QW3lGP5c5c — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 5, 2024

Vene väed kaotasid Donetski oblastis lennuki või suure drooni

Seirekanalid avaldavad videoid ja teateid, et Ukraina lasi laupäeva pärastlõunal alla Vene ründelennuki Su-25, kuigi liigub ka alternatiivne versioon, et tegemist oli suure drooniga.

Riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu desinformatsiooni vastu võitlemise keskuse juht Andri Kovalenko teatas, et Ukraina tulistas alla lennuki Su-34. Hiljem lisas ta aga, et on olemas ka alternatiivne versioon, mille järgi oli tegemist drooniga S-70.

"See selgub siis, kui vrakk on üle vaadatud," sõnas Kovalenko.

Internetis liiguvad ka väited, et õhusõiduki lasid alla Vene väed ise.

Russian Telegram channels issue different scenarios of what has been shot down and by whom.



According to one of them, it is a Russian Hunter S-70 drone that was allegedly carrying out a reconnaissance flight.



Russian media suppose it was destroyed by friendly fire. https://t.co/xJCK50ulbB pic.twitter.com/LUPTitALNb — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 5, 2024

Zelenski esitleb eelseisval Ramsteini kohtumisel Ukraina võiduplaani

Ukraina president Volodõmõr Zelenski esitleb võiduplaani 12. oktoobril Saksamaal toimuval mitmekümne riigi kaitseametkondade juhtide kohtumisel.

"Esitleme võiduplaani – selgeid, konkreetseid samme sõja õiglase lõpu poole. Meie partnerite sihikindlus ja Ukraina tugevnemine on need, mis võivad peatada Venemaa agressiooni," kirjutas Zelenski kanalil X.

Nn Ramsteini formaati kuulub enam kui 50 riiki, sealhulgas kõik 32 NATO liikmesriiki. Kohtumine toimub Ramsteini lennubaasis Saksamaal.

Analüüs: september oli Vene vägedele kaotustelt teine kõige halvem kuu

Vene relvajõud kaotasid septembris surnute ja haavatutena 38 180 sõdurit, mis jääb alla ainult selle aasta maikuule, kui kaotused olid veel suuremad.

Kiievi avaldatud andmete kohaselt oli september Ukrainas sõdivate Vene vägede jaoks surmavaim kuu pärast täiemahulise sissetungi algust, teatas väljaanne The Kyiv Independent.

Ukraina relvajõudude peastaabi päevaaruannete kohaselt kaotas Venemaa septembri jooksul 38 130 sõdurit, kuid pole selge, kui palju oli nende seas hukkunuid, aga üldine konsensus on, et see hõlmab surnuid, haavatuid, teadmata kadunuid ja vangistatuid.

Seda arvu ületab vaid 2024. aasta mai näitaja, mil Ukraina andmetel kaotas Venemaa 38 940 võitlejat.

Vene õigeusu preester õnnistamas Ukrainas surma saanud Vene sõdureid. Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Evgeny Biyatov

Analüütiku Ragnar Gudmundssoni kalkulatsioonide kohaselt oli Moskva vägede kümnest kõige kaotusterohkemast päevast pärast täiemahulise sissetungi algust neli päeva möödunud kuul – 22. septembri kaotuste suuruseks oli 1500 meest , 28. septembril 1470, 21. septembril 1440 ja 24. septembril 1400 võitlejat.

Andmed ei näita, kus kaotused tekkisid, kuid Venemaa on jätkanud pealetungi Ida-Ukrainas, vallutades viimati Donetski oblastis Vuhledari linna.

The Kyiv Independent märkis, et Ukraina on alates täiemahulise sissetungi algusest avaldanud iga päev hinnangu hukkunud ja haavatud Vene sõdurite arvu kohta, kuid esialgu valitses läänes nende numbrite täpsuse suhtes mõningane skepsis.

"Sõja alguses, kui ma Moskvas olin, ei spekuleerinud me arvude üle, sest seal kõlas palju propagandat," ütles Ühendkuningriigi endine kaitseatašee John Foreman, kes töötas Moskvas aastatel 2019–2022. "Kuid mulle tundub, et viimase pooleteise aasta jooksul on Briti, Ameerika ja Ukraina hinnangud kõik sarnaseks muutunud."

Sõja käigus hakkasid Ukraina lääneliitlased avaldama oma hinnanguid Venemaa kaotuste kohta ja need on üldjoontes kooskõlas Kiievi hinnangutega.

"Viimased neli kuud on osutunud Vene vägede jaoks kõige kulukamaks alates sõja algusest 2022. aastal," öeldakse Briti sõjaväeluure 23. septembris aruandes. Raporti kohaselt oli Venemaa hukkunute ja haavatute arv eelneval neljal kuul ühes päevas keskmiselt üle 1000: mais oli see 1262, juunis 1163, juulis 1140 ja augustis 1187. Sama aruande kohaselt on Venemaa kaotuste koguarvu alates täismahulise invasiooni algusest tõenäoliselt üle 610 000.

BBC: Vuhledari vallutamisel kaotas Vene mustade barettide brigaad rohkem sõdureid kui 10 aastaga Tšetšeenias

Venemaa 155. merejalaväe brigaad kaotas Vuhledari linna vallutamiseks peetud lahingutes aasta jooksul rohkem eliitsõdureid kui kümne aasta jooksul Tšetšeenias, selgus Briti rahvusringhäälingu BBC venekeelse toimetuse avaldatud ülevaatest.

BBC andmetel sai Vuhledari lahingutes surma vähemalt 211 selle brigaadi merejalaväelast ning veel 42 inimest on teadmata kadunud. See ületab oluliselt selle üksuse kaotusi kümne aasta jooksul Tšetšeenias, märkis väljaanne.

Lahingutest võttis osa ka Venemaa 40. merejalaväebrigaad Petropavlovski-Kamtšatskist ja BBC ajakirjanikel õnnestus saada kinnitus 72 selle üksuse võitleja surma kohta.

BBC analüüsi kohaselt võisid 155. ja 40. merejalaväebrigaad kokku Vuhledaris kaotada rohkem kui 2100 inimest, sealhulgas surnud, raskelt haavatud ja teadmata kadunuks jäänud. See on 40 protsenti nende kahe üksuse sõjaeelsest suurusest.

Vene merejalaväelased, keda tuntakse ka mustade barettide nime all, ründasid Vuhledari soomusmasinate, sealhulgas jalaväe lahingumasinate ja tankide toetusel ning neid abistasid ka motoriseeritud jalaväeüksused, mis olid mehitatud mobiliseeritute ja vabatahtlike sõduritega.

Merejalaväelaste kahjude ulatust kinnitab fakt, et mõlemasse brigaadi hakati kaasama Vene vangidest moodustatud Storm-Z üksusi, lisas väljaanne.

Vuhledar on strateegiliselt oluline punkt ja selle ümber toimus kõige ägedam võitlus 2022. aasta sügisel ja 2023. aasta talvel. Ukraina kaitsevägi lahkus Vuhledarist ametlikult 2. oktoobril.

Allikas: Ukraina tappis raketilöögiga kuus Põhja-Korea ohvitseri

Ukraina tappis okupeeritud Donetski lähedal korraldatud raketirünnakuga üle 20 Venemaa poolel võidelnud sõjaväelase, nende seas ka kuus Põhja-Korea ohvitseri, teatas Ukraina sõjaväeluure allikas reedel.

Lisaks sai haavata veel kolm Põhja-Korea sõjaväelast.

Põhjakorealased olid teate kohaselt sõitnud rinde lähedale, et kohtuda oma Vene kolleegidega ja vahetada kogemusi.

Mitme Venemaa Telegrami-kanali teatel näidati põhjakorealastele, kuidas venelased valmistuvad rünnakuks ja kaitseks.

Varem teatas Ukraina luurepeavalitsus, et ajutiselt okupeeritud Ukraina alale on saabunud Põhja-Korea sõjaväelased, seal hulgas insenerivägede esindajad, mis näitab Venemaa ja Põhja-Korea tihedat koostööd.

Väljaanne LIGA.net märkis, et Põhja-Korea sõdurite rakendamisest Venemaa agressioonisõtta rääkis USA kaitseministeeriumi esindaja juba juunis, kui ta hoiatas, et korealastest saab Ukrainas kahuriliha. 18. juunil alustas pärast 24-aastast vaheaega visiiti Põhja-Koreasse Venemaa režiimijuht Vladimir Putin, kes allkirjastas sealse diktaatoriga strateegilise partnerluse kokkuleppe.

Lääne luurete hinnangul saab Venemaa pooled mürsud Põhja-Koreast

Venemaa saab umbes pooled suurtükimürsud, mis ta Ukraina vastu välja laseb, Põhja-Koreast, teatas väljaanne The Times lääneriikide luureagentuuridele viidates.

Artiklist, mida vahendas The Kyiv Independent, selgus, et Põhja-Korea tarnib aastas Venemaale umbes kolm miljonit mürsku, kuigi arvatakse, et suur osa neist on defektsed. Sellest hoolimata on tarnitud mürsud, kuna nende kogus on nii suur, mänginud otsustavat rolli Venemaa kurnamissõjas Ukraina idaosas, viimati Vuhledari vallutamisel Donetski oblastis selle nädala alguses, tõdes The Times.

Lehe hinnangul on Põhja-Korea olukorras, kus Venemaa laskemoonavarud on sõja tõttu otsa lõppemas, kujunemas Moskva jaoks juhtivaks välismaiseks relvatarnijaks.

Augustis teatas Lõuna-Korea uudisteagentuur Yonhap, et Põhja-Korea saatis Venemaale arvatavasti konteinereid, mis võisid sisaldada üle kuue miljoni suurtükimürsu. Vastutasuks laskemoona eest andis Venemaa väidetavalt Põhja-Koreale tehnoloogiat, mis aitas tal arendada nii luuresatelliite kui ka moodsaid tanke ja lennukeid.

Juuni keskel külastas Venemaa režiimijuht Vladimir Putin Pyongyangi, kus ta allkirjastas Põhja-Korea liidri Kim Jong Uniga strateegilise partnerluse lepingu, milles lubati teineteist abistada, kui kumbagi rünnatakse.

Lõuna-Korea kaitseminister Shin Won-sik ütles juunis, et Pyongyang saatis Venemaale ka kümneid ballistilisi rakette, mida Moskva saab kasutada Ukraina vastu.

Samas on ka rakettide usaldusväärsus kahtluse all, sest umbes pooled Venemaa poolt Ukraina suunas tulistatud Põhja-Korea rakettidest on väljalaskmisel rikki läinud ja õhus plahvatanud, teatas Reuters 7. mail viidates Ukraina peaprokuratuurile.

Eelmise ööpäeva jooksul toimus rindel 159 kokkupõrget

Reedel toimus rindel 159 sõjalist kokkupõrget, kusjuures Kupjanski suunal oli neid rohkem kui Pokrovski suunal, teatas Ukraina relvajõudude peastaap laupäeva hommikul.

"Viimase 24 tunni jooksul tegid Vene väed kolm raketirünnakut nelja raketiga, 82 õhurünnakut lennukitelt, kasutades muuhulgas 142 liugpommi ning korraldasid üle 4400 tulistamise, neist 161 mitmikraketiheitjatest," öeldakse Ukraina peastaabi ülevaates.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1230 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 659 220 (võrdlus eelmise päevaga +1280);

- tankid 8916 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 17 658 (+31);

- suurtükisüsteemid 19 037 (+72);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1216 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 970 (+5);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 16 529 (+35);

- tiibraketid 2613 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 25 905 (+85);

- eritehnika 3344 (+11).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.