Kompartei piirab Hiina õpetajate võimalusi välismaal käia

Hiina juht Xi Jinping suurendab haaret riigi üle ning tema kontrolli all olev kommunistlik partei piirab nüüd õpetajate võimalusi välismaal käia. Üha rohkem kooliõpetajaid peab nüüd andma oma passid kompartei ametnike kätte.

Passide kogumise kampaania võimaldab kohalikel võimudel kontrollida ja jälgida, kes ja kui sageli välismaale reisib. See kampaania tuleb siis, kui Xi suurendab korruptsiooni väljajuurimise sildi all oma haaret riigi üle.

Ajaleht Financial Times suhtles Hiina avaliku sektori töötajatega. Viimased andmed näitavad, et kompartei on viimase aasta jooksul oluliselt piiranud inimeste võimalust reisida välismaale. Piirangud hõlmavad koolide, ülikoolide ja kohalike omavalitsuste töötajaid.

"Kõigil õpetajatel ja avaliku sektori töötajatel kästi passid ära anda," ütles Sichuani provintsis töötav õpetaja.

"Kui tahame välismaale sõita, peame pöörduma linna haridusbüroosse ja ma ei usu, et see (reis) heaks kiidetakse," lisas anonüümsust palunud õpetaja.

Ka teistes provintsides töötavad õpetajad ütlesid Financial Timesile, et nad pidid oma reisidokumendid ära andma.

"Õppisin inglise keelt, mu eluaegne unistus oli külastada mõnda inglise keelt kõnelevat riiki, tundub, et see unistus hakkab purunema," ütles üks Henani provintsi õpetaja.

Hiina valitsev kommunistlik partei on pikka aega pööranud suurt tähelepanu riigi haridussüsteemile. Kompartei tahab tagada, et nii õpilased kui ka õpetajad on parteile lojaalsed.

Möödunud aastal, pärast pandeemiast tingitud piirangute kaotamist, hakkas kompartei kehtestama õpetajatele reisimise piiranguid ja neid piiranguid tugevdati sel suvel veelgi.

Mitmes provintsis peavad õpetajad nüüd tihti esitama oma koolile avalduse, kui tahavad reisida välismaale. Need õpetajad, kes reisivad välismaale ilma loata, langevad kriitika alla ning nende tegevust hakkab uurima Hiina korruptsioonivastane ametkond.