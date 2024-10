Tallinna mupot asub juhtima Elari Kasemets

Kasemets on omandanud kõrghariduse sisekaitseakadeemias ning on töötanud juhtivatel ametikohtadel politsei- ja piirivalveametis, sealhulgas liikluspolitsei juhina ning arendusjuhina. Lisaks on ta töötanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kriisireguleerimise osakonna juhatajana ning on praegu rahandusministeeriumi julgeolekunõunik.

Mupo juhi ametikohale kandideeris 67 inimest. Mupo eelmine juht Aivar Toompere lahkus omal soovil ametist tänavu augusti lõpus.

Abilinnapea Kaarel Oja sõnul ütles, et mupo peab võtma suurema vastutuse igapäevase turvatunde loomisel pealinnas.

"Üks prioriteetidest on kindlasti liiklus, mille järelevalvesse saab mupo senisest palju enam panustada. Teine oluline töölõik on lihtsamad varavastased kuriteod, mille puhul näeme kasvutrende ja seega ka vajadust reageerida," ütles Oja.