Kaks Eesti ülikooli kuulutavad peagi välja rektorivalimised

EKA rektor Mart Kalm ütles, et tema uuesti kandideerida ei kavatse. "EKA seadus ei keela mind kolmandaks ametiajaks kandideerida, aga mina ei soovi. Ega ma sarijuhtija ole," ütles Kalm.

Kalm valiti esimest korda EKA rektoriks aastal 2015 ja uuesti aastal 2020.

"Minu meelest võin praegu lahkuda suhteliselt rahulikult selles mõttes, et EKA uus õppehoone on valmis. Kuu aja pärast avame EKA järgmise õppehoone – valge maja. Koostöös rektorite nõukoguga on paranenud ülikoolide rahastus ja seega meie palgad. EKA sai sel suvel rahvusvaheliselt akrediteeritud erakordselt kõrgete näitajatega, kolmes standardis kiitusega. Rahvusvahelises ülikoolide edetabelis tõusis EKA eelmisel aastal hüppeliselt 50 kohta kunsti- ja disainikoolide seas," rääkis Kalm ülikooli viimase aja edusammudest.

Uuest rektorist rääkides ütles Kalm, et kindlasti on oluline see, et EKA-s tuleb hoida demokraatlikku horisontaalset juhtimisstiili ja liberaalset vaimu.

"Tuleb usaldada oma meeskonda ja õppejõude, kes lähtuvad oma eriala kõige

uuematest ja innovaatilisematest praktikatest," sõnas Kalm.

EKA rektori valib valimiskogu

EKA rektori valimisi korraldab senati määratud viieliikmeline valimiskomisjon.

EKA rektori 2025. valimiskomisjoni liikmed on Jüri Kermik, Ott Kagovere, Kristi Laanemäe, Marge Monko ja Anneli Porri. Valimiskomisjoni sekretär on Dagmar Raide.

Valimiskomisjon kuulutab rektori valimised välja kahes Eesti üleriigilises päevalehes ja ajalehes Sirp hiljemalt 1. novembril 2024. Kandidaatide esitamiseks tuleb valimiskomisjonile hiljemalt 2. detsembriks kella 17 esitada kirjalik esildis, kandidaadi nõusolek, elulookirjeldus ja koopia kandidaadi isikut tõendavast dokumendist.

Hiljemalt 18. detsembril esitavad rektorikandidaadid valimiskomisjonile oma

programmilise nägemuse akadeemia tulevikust ja akadeemia juhtimisest.

Valimiskomisjon koostab valimiskogu nimekirja ja esitab selle akadeemia senatile

kinnitamiseks hiljemalt 17. detsembriks 2024. Valimiskogu moodustavad kõik akadeemia nõukogu ja senati liikmed, kõik akadeemia korralised professorid, kõikide osakondade, õppetoolide ja instituutide juhid, üliõpilasesinduse liikmed, õppejõudude poolt nende seast valitud esindajad ning nõukogu poolt valitud kunstiavalikkuse esindajad.

Akadeemia rektor valitakse rektorikandidaatide hulgast valimiskoosolekul, mis toimub akadeemia aulas 31. jaanuaril 2025 algusega kell 14. Valimiskoosolekul hääletavad valimiskogu liikmed salajasel hääletusel. Valituks osutub rektorikandidaat, kes saab üle poole häältest.

Rektori ametiaeg algab 4. aprillil 2025.

Mart Kalm Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Land kandideerib teiseks ametiajaks

TTÜ rektor Tiit Land ütles, et tal pole põhjust uutel valimistel mitte kandideerida.

Land valiti TTÜ rektoriks aastal 2020.

Samas on valimistest Landi sõnul veel vara rääkida, sest need ei ole veel välja kuulutatud ja ka nõukogu liikmete määramine ei ole veel toimunud.

"Kandideerimisel on oluline, et kandidaadid teeksid ennast nähtavaks ja tutvustaks ennast ja oma oma seisukohta – selles mõttes on see loomulikult kampaania," ütles Land.

TTÜ rektori valimised kuulutab nõukogu välja jaanuaris.

TTÜ rektori valib 11 inimest

TTÜ rektori valib nõukogu viieks aastaks ja maksimaalselt kaheks järjestikuseks ametiajaks. Rektori ametikohale võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud mis tahes ülikooli professori ametikohale. Nõukogu võib lisaks seadusest tulenevatele nõuetele esitada rektorikandidaatidele lisanõuded.

Nõukogu kuulutab rektori valimised välja vähemalt kuus kuud enne rektori ametisse astumist. Valimiste korraldamiseks moodustab nõukogu kolmeliikmelise valimiskomisjoni, nimetab komisjoni esimehe ja asendusliikme ning kinnitab järgmised valimistoimingute tähtajad.

Nõukogu valib rektori hiljemalt kaks kuud enne rektori ametisse astumise jõustumist salajasel hääletusel koosseisu kahekolmandikulise häälteenamusega. Igal nõukogu liikmel on üks hääl.

Senat võib panna ühe kuu jooksul veto nõukogus valitud rektorile senati koosseisu kahekolmandikulise häälteenamusega. Sellisel juhul loetakse rektori valimine nurjunuks.

Praegune nõukogu kinnitati viieks aastaks ametisse 21. jaanuaril 2020. aastal. Uue nõukogu valimised juba käivad, selle volitused algavad 2025. aasta jaanuaris.