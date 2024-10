Pärnus meenutati Gorit mälestustahvli avamise ja karikatuurivõistlusega

Julge ja ühiskonnakriitilise karikaturisti Vello Agori ehk Gori loomingu tõttu kujunes karikatuuri sünonüümiks Eestis gorikatuur. Pärnu linn koos Gori Sõprade Seltsiga avas Pärnus sündinud ja kasvanud suurmeistri auks mälestustahvli tema kunagise kooli seinal.

"Ta alustas kooliteed toonases poeglaste gümnaasiumis, aga visati pärast teist kooliaastat välja, sest ta hakkas õpetajatest karikatuure joonistama ja nad ei kannatanud seda välja. Siis ta lõpetas siin linnakooli," rääkis Gori Sõprade Seltsi liige Valter Parve.

"Ta üsna julgelt väljendas ennast. Ta võis ju aimata, mida see kaasa võib tuua ja tõigi. Ta pilas ju mõlema suurvõimu päälikke," lisas Parve, kelle hinnangul on Gori looming aktuaalne ka praegu.

"Kahtlemata, mina leiaksin tema karikatuuride hulgas vähemalt 10, mis absoluutselt iseloomustavad tänast poliitilist tsirkust," sõnas ta.

Parve hinnangul on tänapäeval nalja vähemaks jäänud, sest tabusid on rohkem. "Kriitiline maailmamõistmine on praegu sordiini all. Aga ma arvan, et ühiskond vajab niisugust analüütilist lähenemist," märkis ta.

Et Gori noortes edasi elaks, korraldab Gori Sõprade Selts Pärnu koolilastele karikatuurivõistlust. Parve sõnul on võistluse mõte toetada noorte tahtmist mõista ühiskonnas toimuvat.

"Sinna koolinoorte karikatuurivõistlusele laekus kokku 83 tööd – 83 õpilast. Seal on näha, et noored mõistavad poliitikat ja jälgivad ja oskavad vaadata," märkis Parve.

Peamiselt põhikooliealistelt Pärnu noortelt saabus töid, mis pilkasid paljutki päevakajalist – nii hariduses toimuvat, rohepööret kui ka elukallidust. Žürii maksimumpunktid läksid aga tööle, mis peegeldab tabavalt praegust heitlikku aega.

"Ma lihtsalt kritseldasin kõike seda, mis mulle pähe tuli ja sellest juhtuski niimoodi, et tuli Ukraina sõjast ja USA presidendivalimistest ja kõigest sellest, mis praegu uudistes kõige rohkem ongi," kirjeldas Pärnu vanalinna põhikooli 7. klassi õpilane Liine Tammekänd.

Tammekännu hinnangul on praegusel ajal keerulisem nalja teha. "Nalja peab alati tegema, sest muidu ei ole elul enam niisugust toredust. Aga praegu on kindlasti natuke raskem nalja teha, kogu see ümbruskond, mis sul on, mõjutab kõiki," tõdes ta.