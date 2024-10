Eksamite infosüsteemi tabasid tasemetööde ajal järjekordsed tõrked

Tänavu kevadel pidid Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumid EIS-i tõrgete tõttu tühistama oma ühiskatsete tulemused ning probleemid tekkisid ka eesti keele katseeksamil. Toona korraldatud audit näitas, et EIS-i edasiarendamise asemel tasuks luua uus süsteem, see võtab aga aega.

Selle nädala esmaspäeval pidi toimuma vene keele neljanda klassi tasemetöö. Selle käigus tekkisid aga osas koolides EIS-is tehnilised tõrked ning tagamaks kõigi õpilaste võrdset kohtlemist, otsustas haridus- ja noorteamet (harno) tasemetöö katkestada ja see novembrisse edasi lükata.

See polnud aga ainus sellesse nädalasse planeeritud teadmiste kontroll, sest kolmapäevast kuni reedeni pidid toimuma ka neljandate klasside matemaatika tasemetööd. Osa lapsevanemaid said veel teisipäeva pärastlõunal koolilt info, et tasemetöö toimub.

Harno eksamite ja uuringute keskuse juht Aimi Püüa ütles ERR-ile, et mõlemad tasemetööd otsustati siiski novembrisse edasi lükata, sest tööpäeva jooksul ei õnnestunud esmaspäevaste EIS-i tõrgete põhjuseid tuvastada.

"Et vea põhjus polnud teada, ei saanud me võtta riski, et tööks ettevalmistunud õpilastel jääb tehnilistel põhjustel test sooritamata," lausus ta.

Püüa sõnul saadeti teisipäeva varahommikul teade tasemetööde edasilükkumise kohta kõigisse 89 kooli, kus need sellel nädalal pidanuksid toimuma. Praegu pole aga paika pandud tasemetööde uusi kuupäevi, mille harno lubas koolidele edastada 15. oktoobriks.

Samas viidi teisipäeval läbi matemaatika seitsmendate klasside ja eesti keele neljandate klasside tasemetööd, mille puhul tehnilisi probleeme harno kinnitusel ette ei tulnud ning käimas on vastuste hindamine, tulemuste genereerimine ja analüüs.

Haridusministeeriumi varaküsimuste asekantsleri Henry Kattago sõnul on EIS alates kevadest toiminud suuremate viperusteta ning olnud kõrgendatud tähelepanu all.

"Ministeerium korraldas raamhanke täiesti uue EIS-i arenduspartneri leidmiseks ning uue EIS-i kasutuselevõtt toimub eeldatavalt 2026. aastal. Seni tuleb aga hoida üleval ja arendada ka olemasolevat EIS-i. Kuna tegemist on vana tehnilise süsteemiga, siis paraku ei saa välistada, et tõrkeid üldse ei teki," tõdes ta.

Kattago sõnul juhtub ka seda, et EIS ise on töökorras, kuid alt veavad teised tehnilised süsteemid, mis on EIS-i käitlemiseks vajalikud.

"Kahjuks on EIS-i tõrgetest alati mõjutatud suur hulk inimesi – õpilasi ja õpetajaid, mistõttu pälvivad intsidendid ka rohkelt tähelepanu. EIS-i meeskond töötab igapäevaselt selle nimel, et kõiki EIS-i tööga seotud riske minimeerida. Oluline on selgitada välja tõrgete põhjused ning need kiiresti kõrvaldada," ütles kantsler.

Vene keele tasemetööga tekkinud tehniliste probleemide täpsete põhjuste väljaselgitamine alles käib.