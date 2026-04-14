Mitu tuhat TÜ-s akadeemilise testi teinud noort said tulemuse kohta valeinfo

Tartu ülikooli sisseastumiseks on paljude õppekavade puhul võimalik teha akadeemiline test, mille läbimine vähemalt 70 või mõnel erialal 75 punktiga tagab koha ülikoolis, juhul kui kandidaadil õnnestub suveks keskharidus omandada ja nõutud keeleoskust tõendada.

Esmaspäeval toimunud eesti keele riigieksami eel sai osa abituriente aga halva uudise, justkui oleks nende ülikooli pürgimisel kriips peal. Neile saabus teade akadeemilise testi tulemuste kohta, kus oli kirjas, et tulemus on null ning avalduse staatuseks märgitud "konkurentsist väljas".

Akadeemilise testi tulemust on võimalik asendada ameeriklaste ingliskeelse Scholastic Aptitude Testiga (SAT) ning leidus neid, kes end esimese ehmatuse järel kiiresti sellele registreerisid. Tegu on aga tasulise teenusega, mis maksab üle saja euro.

Tartu ülikooli kommunikatsiooni peaspetsialist Getter Musting ütles ERR-ile, et automaatteavituse nulltulemuse kohta sai esmaspäeval ligikaudu 2550 kandidaati.

"Esimene pöördumine ülikooli poole saabus samal päeval kell 11.04 ning ülikool teavitas kandidaate protokolliga seotud probleemist 13. aprillil kell 11.48," sõnas Musting.

Ta lisas, et ülikoolil ei ole praegu veel täpsemat teavet, miks selline rike tekkis ja nad on palunud, et haridus- ja teadusministeerium kui sisseastumise infosüsteemi (SAIS) haldaja seda täpsemalt uuriks. Mustingu sõnul on HTM praeguseks ülikoolile nii palju osanud selgitada, et protokoll sai SAIS-is kinnitatud staatuse enne, kui tulemused olid süsteemi lisatud.

"Ülikool on kandidaatidega SAIS-i kaudu ühendust võetnud ja olukorda selgitanud. Nüüdseks on SAIS-i sisestatud kõik õiged tulemused," lausus Musting.

Haridusministeerium lubas täpsemat infot SAIS-i eksituse põhjuste kohta anda teisipäeva jooksul.

Probleemid infosüsteemidega ei ole Eesti haridussüsteemis võõras teema. Veebruaris selgus, et uues gümnaasiumisse sisseastumise infosüsteemis SAIS3 pole siiski võimalik tänavu põhikooliõpilaste vastuvõttu järgmisesse õppeastmesse läbi viia, sest haridusministeerium ei saanud SAIS3 õigeks ajaks valmis.