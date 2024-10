Austria president ei andnud valitsuse moodustamist valimised võitnud Vabadusparteile

FPÖ võitis esmakordselt 29. septembril peetud parlamendivalimised, saades 28,85 protsenti häältest, jättes valitseva konservatiivse Rahvapartei (ÖVP) 26,27 protsendiga teiseks.

Ükski teine parlamendipartei ei ole aga nõus tegema koostööd FPÖ ega selle radikaalse liidri Herbert Kickliga, mistõttu riigi poliitikat ähvardab ummikseis.

President Alexander Van der Bellen ütles kolmapäeval rahva poole pöördudes, et rikub tava ega tee valmiste võitjale FPÖ-le ülesandeks üritada valitsust moodustada.

Selle asemel kutsus ta FPÖ, ÖVP ja 21,14 toetusprotsendiga kolmandaks tulnud vasaktsentristliku sotsiaaldemokraatliku partei (SPÖ) juhte pidama kõnelusi ummikseisust väljapääsu leidmiseks.

"Seekord on tekkinud ebatavaline olukord. On täiesti uus olukord, et on võitja, kellega ükski teine partei ei tundu soovivat koos valitseda," ütles endine roheliste liider Van der Bellen.

President tegi kolme suurema partei juhtidele ülesandeks raporteerida talle järgmise nädala lõpuks kõneluste tulemustest. Austria vajab selgust, rõhutas ta.

Van der Bellen on kohtunud parlamendiparteide juhtidega juba eelmisest nädalast saadik.

Kickl ütles, et kohtumine leidis aset heas õhkkonnas ja ta olevat öelnud presidendile, keda ta oli kord varem nimetanud "seniilseks muumiaks", et soovib valitseda.

Van der Bellenil on Kickli suhtes kahtlused, kuid ta on lubanud tagada valitsemisviisi, mis austaks "liberaalse demokraatia aluseid".

Alates 1987. aastast võimul olnud ÖVP valitsuses on kahel korral väiksema partnerina olnud ka FPÖ, kuid erakonna praegune juht kantsler Karl Nehammer on välistanud koostöö Kickliga, kes on nimetanud end tulevaseks Volkskanzleriks (rahvakantsleriks) nagu Adolf Hitler 1930. aastatel, on Ukraina abistamise ja Venemaa sanktsioonide vastu ning keda peetakse Ungari peaministri Viktor Orbáni jüngriks.

Ka ÖVP ja SPÖ on varem koos valitsenud, aga seekord oleks neil stabiilse valitsuse moodustamiseks vaja kolmandat osalist.

Kolmeliikmeline koalitsioon oleks Austrias esmakordne.