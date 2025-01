Austria kantsler astub lähipäevil ametist tagasi

Austria konservatiivne kantsler Karl Nehammer ütles laupäeval, et astub pärast koalitsioonikõneluste katkemist sotsiaaldemokraatidega lähipäevil tagasi.

Nehammer teatas sellest X-i postitatud videosõnumis ja sõnumile lisatud avalduses.

"Pärast koalitsioonikõneluste katkemist kavatsen teha järgmist: astun lähipäevil tagasi nii kantsleri kui ka Rahvapartei (ÖVP) esimehe kohalt ning võimaldan korrapärast üleminekut," ütles ta.

Vaid päev varem olid koalitsioonikõnelustelt kolmeparteilise tsentristliku valitsuse moodustamiseks taandunud liberaalid. Läbirääkimiste eesmärk oli jätta valitsusest kõrvale parempopulistlikuks peetud Vabaduspartei (FPÖ), mis võitis 29. septembri üldvalimised.

FPÖ kogus 28,8 protsenti häältest, kuid pole suutnud leida partnereid valitsuse moodustamiseks.

Teiseks tuli konservatiivne Rahvapartei 26,3 protsendiga, neile järgnesid vasaktsentristlikud sotsiaaldemokraadid (SPÖ) 21,1 protsendiga.

See sundis Nehammerit pidama läbirääkimisi SPÖ ja liberaalse erakonnaga NEOS, et moodustada parempopulistideta valitsus, kuid need kolmepoolsed kõnelused kukkusid reedel kokku. Ülejäänud kaks tsentriparteid olid lubanud oma tööd jätkata.

Kuid päev hiljem, laupäeval, teatas Nehammer X-is, et SPÖ-ga pole võtmeküsimustes võimalik kokkuleppele jõuda.

"Seetõttu lõpetame läbirääkimised SPÖ-ga," lisas Nehammer.

President Alexander Van der Bellen oli reedel ärgitanud kaht erakonda viivitamatult valitsust moodustama.

Kolmeparteiline koalitsioon olnuks kahaneva majanduse ja eelarvepuudujäägiga silmitsi seisvas Austrias esimene pärast 1949. aastat.

Nehammer oli juba hoiatanud, et oktoobris alanud koalitsioonikõnelused – esialgu liberaalideta – on keerulised.