Parvel Pruunsild annetas Isamaale 100 000 eurot

Pruunsild on sel aastal igas kvartalis annetanud Isamaale 100 000 eurot ehk kokku on ettevõtja toetanud erakonda seni 300 000 euroga. Pruunsild on ka ise Isamaa liige 1999. aastast.

Lisaks temale tegi kolmandas kvartalis Isamaale annetuse veel 35 inimest, kuid nende annetatud summa oli kokku 10 250 eurot. Sellest omakorda 5000 eurot annetas Kaspar Kokk.

Isamaa oli ainus erakond, kes sai kolmandas kvartalis annetustena (110 250 eurot) rohkem raha, kui oli riigitoetus (101 528 eurot).

Liikmemaksu kogus opositsioonipartei 3750 eurot ja seda tasus 53 erakonna liiget. Enim, 800 eurot maksis liikmemaksu Priit Sibul. Võrdselt 600 eurot tasusid liikmemaksu Jüri Ratas, Riina Solman ja Helir-Valdor Seeder.

Tulu erakonna varalt saadi 133 eurolt.

Isamaa kulud olid kolmandas kvartalis 83 623 eurot ehk erakond jäi plussi 132 037 euroga.